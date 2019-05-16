Kasapoğlu: Sporu, yaşam biçimi haline getirmemiz lazım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporu bir yaşam biçimi haline getirmek gerektiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, İstanbul Vefa Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Yöneticilerle lisede incelemelerde bulunan Kasapoğlu, öğrencilerle sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, sportif anlamda okulun eksikliklerini giderilmesi için gerekenlerin yapılacağı ifade etti.

Lisenin konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye de katılan Kasapoğlu, sporun günlük yaşantının bir parçası olması gerektiğini vurgulayarak, "Sporu bir yaşam biçimi haline getirmemiz lazım. Bunun yolu da eğitimden geçiyor. Bu manada Bakanlık olarak, halkımızın spor yapması ve spora erişmesi noktasında ne gerekiyorsa yapacağız. Hepimiz spora mutlaka vakit ayıracağız. Spor günlük yaşantımızın bir parcası olacak. Sporda başarının yolu da buradan geçiyor. Bunu gerçekleştirme yolunda kararlıyız." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, son dönemde tesisleşme anlamında büyük adımların atıldığını dile getirerek, "Son 17 yılda sportif anlamındaki tesisleşme devrim niteliğinde. Bunda da Cumhurbaşkanımıza şükran borçluyuz. Bizdeki statların yeniliği, kalitesi hemen hemen hiçbir yerde yok. Spor tesislerimiz, havuzlarımız, salonlarımız hiçbir yerde yok. Bundan sonra bize düşen görev bu tesisleri değerlendirmek." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak yürüttükleri projeler hakkında da öğrencileri bilgilendiren Kasapoğlu, gençleri her alanda desteklemeye devam edecekleri söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere kitap hediye etti.