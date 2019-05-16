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Tutuklu ve hükümlülerden '19 Mayıs' temalı sergi

Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sergi açtı
 16 Mayıs 2019 18:03
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Tutuklu ve hükümlülerden '19 Mayıs' temalı sergi

Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlülerin cezaevi atölyesinde yaptıkları yağlı boya resimler, tablolar ve el sanatı ürünlerden oluşan el emeği göz nuru çalışmalar, Van Adalet Sarayında açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açıklamalarda bulunan Van F Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İbrahim Yücesoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında açtıkları serginin adliye binasının yanı sıra 18-19 Mayıs'ta Van Alışveriş Merkezinde de sergileneceğini belirtti. Açılan 11 farklı kursa yaklaşık 150 tutuklu ve hükümlünün katılım sağladığını ifade eden Yücesoy, kurumlarında açık halı saha, kapalı spor salonu, masa tenisi, satranç ve sohbet salonları bulunduğunu, bu salonlara tutuklu ve hükümlülerin haftalık olarak çıktığını söyledi.

Van Adalet Sarayında düzenlenen sergiye Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, görevli hakim ve savcılar, Van F Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İbrahim Yücesoy, Van Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Tabur Komutanı Mümin Dikmen, diğer cezaevlerinin müdürleri ile davetliler katıldı.

İhlas Haber Ajansı
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