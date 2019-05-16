Ak Parti'li Vekil: FETÖ'nün siyasi ayağı davaları takip etmeyenlerdir

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Sincan'da görülen FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davaya müdahil olduğunu belirterek, "Ben gidip takip ediyorum. Siyasi ayak arıyorsak, milletvekili olduğu halde oraya gidip müdahil olmayan, o davaları takip etmeyen kişilere dönmemiz lazım." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin "FETÖ'nün darbe kalkışmasının askeri ayağı ve Yurtta Sulh Konseyi'nin, darbenin gerçekleştiği geceye kadar gidilen süreçte siyasi bir taraf ve grupla ilişkilerinin belirlenmesine" ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesine yönelik grup önerisi görüşüldü.

Önerge üzerine söz alan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kurulduğunu ancak bu komisyonun, kalkışmayı "Allah'ın büyük lütfu" olarak niteleyenler tarafından çalıştırılmadığını öne sürdü.

"FETÖ'cülükleri tescilli" bazı kişiler ortalıkta gezinirken, bazı kişilerin, rakiplerini "FETÖ'cülükle suçlayarak" karalamaya çalıştığını belirten Çıray, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün de bir cahil çıkıp seçilmiş başkanın olmadığı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde Genel Başkanımıza dil uzattı. Hainlerin kullandığı adıyla Yurtta Sulh Konseyi'nden mülhem, Akşener'in de daha önce 'yurtta sulh' dediğinden yola çıkarak Genel Başkanımızın güya FETÖ'yle ilişkisi var demeye getirdi. İlgili şahsı ciddiye almıyoruz tabii. Çünkü ahmakça bir kibirle Suriye politikalarını bu sözün inkarı üzerine kuran bakanlarınız varken bu zavallı müfteriyi biz niçin ciddiye alalım? Başta Atatürk olmak üzere, Osmanlı paşalarının acı tecrübelerinden damıttıkları bir kurtuluş mirası olan 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünü anlamasını beklemek bu çocuktan haksızlık olur."

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ise Genel Kurulda en çok tartışılan konulardan birinin FETÖ'nün darbe girişimi olduğunu belirterek, bu konudaki tartışmalara son verilmesi için araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da kendisinin 15 Temmuz'da Meclis'e ilk gelenlerden olduğunu belirtti. "Yurtta Sulh Cihanda Sulh Konseyi"ni ilk kez AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den duyduğunu ifade eden Bayraktutan, Atatürk'ün sözlerinin subliminal mesajlarla başka yerlere aktarılmaması gerektiğini söyledi.

Darbenin kimler tarafından yapıldığı, kimlerin de onlara lojistik destek verdiğini bildiklerini ifade eden Bayraktutan, İYİ Parti'nin önerisini desteklediklerini dile getirdi.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, darbe metni okunduğu zaman darbe metninin içerisinde "Yurtta Sulh Konseyi" ifadesinin defaatle söylendiğine dikkati çekti.

Zengin, "O terör örgütü başı 'Eğer bir şefaat hakkım olacaksa onu Bülent Ecevit'e kullanmak isterim.' demiştir. Buradan bize öyle gülerek nutuk irat ederken gerçeği unutmayın. Bülent Ecevit de gitmiştir, onların okullarını açmıştır. Nasıl bunları unutuyorsunuz CHP vekilleri? O yüzden buradan yola çıkarak bize parmak sallamaktan vazgeçin. Yapacaksanız eğer bir şey 15 Temmuz'dan itibaren her türlü terör örgütünden uzak durun. Şu an hala beraber yürümeye devam ediyorsunuz." şeklinde konuştu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya ise Sincan'da görülen davalarda FETÖ üyelerinin yargılanmasının devam ettiğini kendisinin de o davaya müdahil olduğunu belirterek, "Ben müdahilim ve gidip takip ediyorum. Siyasi ayak arıyorsak, milletvekili olduğu halde oraya gidip müdahil olmayan, o davaları takip etmeyen kişilere dönmemiz lazım." dedi.

"Bu Meclisi savunacaksan bu milleti savunacaksan bu Meclise bomba atanlara karşı mahkemeye gidip müdahil olacaksın." diyen Özkaya, Meclisin "şu suçludur bu suçludur" diyemeyeceğini, yargılamayı ancak yargının yapabileceğini söyledi.

Sataşmadan söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Sincan'daki davaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile o gece TBMM'de bulunan tüm milletvekillerinin müdahil olduğunu kaydetti.

Darbe girişimine ilişkin gerçeklerin TBMM tarafından araştırılmasını isteyen Özkoç, "Mehmet Dişli'yi göreve kim getirdi? FETÖ'cülerin karısı veya çocukları Bank Asya'ya para yatırdı diye iş akdini feshederken Şaban Dişli'yi Hollanda büyükelçisi kim yaptı? Bunu öğrenmek istiyoruz. Bu doğal hakkımız. TBMM bunu araştırmak zorunda." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise 15 Temmuz döneminde Meclis'te olan partisinin milletvekillerinin şu an "FETÖ'cü savcıların hazırladığı iddianameler" nedeniyle cezaevinde olduğunu savundu. Bu araştırma önergesinin neden bu kadar vahim bulunduğunu soran Oluç, "Her türlü meslek grubundan FETÖ'cü bulundu, bir tek siyaset alanından yok? Bu size çok acayip gelmiyor mu?" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada İYİ Parti'nin araştırma önerisi reddedildi.

Öte yandan, Genel Kurulda, HDP'nin "işsizlik", CHP'nin "kamu özel iş birliğiyle gerçekleştirilen projeler" konusundaki grup önerileri de kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.