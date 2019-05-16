Borsa günü düşüşle tamamladı
|16 Mayıs 2019 18:17
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kaybıyla 87.203,85 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 176,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,19 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,76 ile ticaret oldu.
Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, 88.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 87.000 - 87.500 seviyesinde dengelendi.
Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500 puanın destek, 89.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kapanışta altın fiyatlarında son durum
16 Mayıs 2019 17:40
|Gün sonu döviz fiyatları
16 Mayıs 2019 17:14
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
16 Mayıs 2019 13:18
|Dolar 6 TL'nin altına indi
15 Mayıs 2019 19:27
|Çeyrek altın günü 411,00 TL'den tamamladı
15 Mayıs 2019 17:29
|Gün sonu döviz fiyatları
15 Mayıs 2019 17:12
|Bütçe nisan'da 18,3 milyar açık verdi
15 Mayıs 2019 13:46
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
15 Mayıs 2019 13:11
|Borsa günü yükselişle tamamladı
14 Mayıs 2019 18:23
|Çeyrek altın 409,00 liradan günü tamamladı
14 Mayıs 2019 17:30