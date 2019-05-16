PKK'lı teröristlere ait bir depoda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Yüksekova Alandüz bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK'lı teröristlere ait bir depoda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı
|16 Mayıs 2019 18:28
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dört günde 9 teröristin etkisiz hale getirildiği Hakkari Yüksekova Alandüz bölgesinde devam eden operasyonlarda tespit edilen PKK'lı teröristlere ait bir depoda, 53 kutu 23.5 mm Doçka mühimmatı (bin 484 adet), 34 sandık 12,7 mm uçaksavar mühimmatı (2 bin 890 adet), 74 sandık 7,62 mm P. Tf. mermisi (51 bin 800 adet), 3 varil dolusu AK-7 P. Tf. şarjörü, 7 el bombası, 4 adet M-16 şarjör, 19 adet Kaleşnikof şarjör, 2 jeneratör, 1 AK 47 piyade tüfeği, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve çok miktarda sığınak yapımında kullanılan alet edevat ile yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.
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