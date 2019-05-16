Hakkari'de mahkumların el emeği sergilendi
|16 Mayıs 2019 18:47
|Yazdır
Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önünde düzenlene sergiye Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Gündüz, kurum müdürleri ve gardiyanlar katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü hükümlü ve tutuklu el sanatları sergisi açtıklarını belirterek, bu güzel seriden dolayı kendilerine teşekkür etti.
50 hükümlü ve tutuklu mahkumun yaptığı ve yaklaşık 400 el sanatının yer aldığı serginin açılışını Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu birlikte yaptı.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık ise Hakkari'nin artık güzel etkinliklerle anılmaya başlandığını belirtti. Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü hükümlü ve tutuklu el sanatları sergisini çok beğendiğini ve emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Akbıyık, "Hakkari geceleri cıvıl cıvıl Hakkari'de hayat var. Birçok gazeteci yazar, sanatçı Hakkari'yi görmeye geldi. Herkesi Hakkari'yi görmeye davet ediyoruz. Gelin bu güzel ili görün" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Güllacın tahtına aday: Enginar tatlısı ve incir uyutması
16 Mayıs 2019 19:50
|Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli
16 Mayıs 2019 19:39
|Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
16 Mayıs 2019 18:35
|Tutuklu ve hükümlülerden '19 Mayıs' temalı sergi
16 Mayıs 2019 18:03
|Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek
16 Mayıs 2019 16:16
|PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı
16 Mayıs 2019 15:27
|Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek
16 Mayıs 2019 15:22
|Mimarlar Odası ODTÜ'ye KYK yurduna karşı
16 Mayıs 2019 15:01
|Babasının kucağında vatan için yemin etti
16 Mayıs 2019 14:22
|'Drift terörü' mağduru yaralı kızlar o anları anlattı
16 Mayıs 2019 14:08