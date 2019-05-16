İzmir'de evlere Kocaoğlu adına mektup dağıtıldı
|16 Mayıs 2019 19:03
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İzmir'de kimliği belirsiz kişiler, önceki gün bazı adreslere giderek, Büyükşehir Belediyesi'nden gönderildiğini söyledikleri zarfları imza karşılığı teslim etti.
Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 2018 yılına ait Cumhuriyet Bayramı mesajının bulunduğu zarfta Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın cep telefon numarası ile elektronik posta adresi de yer aldı.
PTT'den geldiğini söyleyen sahte postacı ya da postacılardan şüphelenen bazı vatandaşlar soluğu PTT'de aldı. Burada da zarf üzerindeki damga ve barkodun sahte olduğunu öğrendi. Vatandaşlar savcılığa suç duyurusunda bulunurken, zarfları dağıttığı iddia edilen bir şüpheli, Mithatpaşa Caddesi'nde girdiği apartmanda güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, atılan imzaların dolandırıcılar tarafından kullanılabileceği endişesiyle vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı ve bu tür asılsız belgelere itibar edilmemesini istedi. Kocaoğlu, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.
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