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Öğretmenin sosyal medya paylaşımı yürekleri sızlattı

'Son nefesimde bile öğretmen olarak öleceğim' yazan öğretmen hayatını kaybetti
 16 Mayıs 2019 19:07
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Öğretmenin sosyal medya paylaşımı yürekleri sızlattı

Bursa'da eğitim camiasının sevilen isimlerinden Okul Müdürü Oktay Tüfekçi kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti. Tüfekçi'nin sosyal medyadaki hesabında "Çocuklar bu vatanın geleceği, son nefesimde bile öğretmen olarak öleceğim" yazdığı görüldü.

Orhaneli ilçesindeki Demirci Şehit Himmet Aydın İlk ve Ortaokulu Müdürü Oktay Tüfekçi akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı. Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tüfekçi'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Tüfekçi kurtarılamadı. Çevresine, "Çocuklar bu vatanın geleceği, son nefesimde bile öğretmen olarak öleceğim" diyen Oktay Tüfekçi'nin ölümü tüm yöreyi yasa boğdu.

54 yaşında hayata veda eden iki çocuk babası Oktay Tüfekçi aynı zamanda dağcılık sporu ile de yakından ilgileniyordu.
İhlas Haber Ajansı
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