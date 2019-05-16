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Bu okulda geleceğin seracıları yetiştiriliyor

Mersin'de bir meslek lisesinin tarım bölümü öğrencileri, teorik eğitimlerini, okulda oluşturulan toplam bin 500 metrekarelik iki serada domatesten bibere, salatalıktan güle kadar birçok ürün yetiştirerek uygulamaya geçiriyor
 16 Mayıs 2019 19:18
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Bu okulda geleceğin seracıları yetiştiriliyor

Mersin'de bir meslek lisesinin tarım bölümü öğrencileri, okulda oluşturulan toplam bin 500 metrekarelik iki serada domatesten bibere, salatalıktan güle kadar birçok ürün yetiştirerek teorik eğitimlerini uygulama fırsatı buluyor.

Mersin Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri tarafından 2011'de hazırlanan ve Çukurova Kalkınma Ajansınca desteklenen proje kapsamında, tarım bölümü öğrencilerinin uygulama yapması için okulun bahçesi ve arka kısmındaki toplam bin 500 metrekarelik alanda iki sera oluşturuldu.

Burada haftada iki gün uygulamalı eğitim alan öğrenciler, seranın tüm işlerini de kendileri yapıyor.

Okula gelen talebe göre domatesten bibere, salatalıktan güle kadar birçok ürünü yetiştirip hasat eden öğrenciler, bunların satılmasıyla harçlıklarını çıkarıyor.

Okulun teknik müdür yardımcısı Eşref Uğur Başyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımın ülke ekonomileri için hayati önem taşıdığını, bu bilinçle öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilere budama, bitki yetiştiriciliği gibi dersler verdiklerini anlatan Başyılmaz, onlara üretim aşamasında uygulama da yaptırıldığını belirtti.

- "Öğrencilerimiz için önemli bir kazanım"

Seraları öğrencilerin daha iyi öğrenmesi için kurduklarını ifade eden Başyılmaz, şöyle konuştu:

"Seralarımızda kesme gül, kaktüs, iç ve dış mekan bitkileri, domates, biber, salatalık gibi ürünler üretiyoruz. Sektörle iş birliği yaparak ceviz, avokado, badem fidelerinin üretimini de yapıyoruz. Bu üretimlerimiz artacak. Domateste geçen gün biraz hasat yaptık ancak bu sezon 5-6 ton domates hasadı yapmayı hedefliyoruz. Fidelerimiz de ekim, kasım gibi satışa hazır hale gelecek."

Anneler Günü için de gül hasadı yapıp gönderdiklerini vurgulayan Başyılmaz, "Öğrencilerimizle burada bir ürün üretmenin ve satışa sunmanın keyfini yaşıyoruz. İleriye dönük olarak bunlar öğrencilerimiz için önemli kazanım olacak." dedi.

Öğrencilerden Eylem Orhan da serada hasattan yabancı otların temizlenmesine kadar birçok işi severek yaptıklarını söyledi.

Yaptıkları işlerin her hafta değiştiğini belirten Orhan, "İleride bu bölüm sayesinde meslek sahibi olacağım için birçok şeyi uygulamasıyla birlikte öğreniyorum." dedi.

Çağla Pençe ise uygulama günlerinde büyük heyecanla serada çalıştıklarını, meslek hayatına atıldığı zaman yapacakları işleri şimdiden deneyimlemenin oldukça yararlı olduğunu dile getirdi.

Asime Eryetkin de seradaki tüm işleri büyük özenle yaptıklarını, öğretmenlerinin de kendilerine çok yardımcı olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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