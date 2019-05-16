1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güllacın tahtına aday: Enginar tatlısı ve incir uyutması

Ege Bölgesi'ne özgü enginar, incir gibi ürünlerden yapılan tatlılar, ramazan ayının klasik lezzeti güllaça alternatif olarak sofraları renklendiriyor
 16 Mayıs 2019 19:50
Yazdır
Güllacın tahtına aday: Enginar tatlısı ve incir uyutması

Ege mutfağının enginar ve incir gibi dünyaca ünlü ve şifalı bitkileri, ramazan ayında hafif, pratik ve ekonomik tatlı arayanlar için öneriliyor.

Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı olan güllaçın yanı sıra sofralarında farklı lezzetlere de yer açmak isteyenler için Ege Bölgesi'ne özgü ürünler bir adım öne çıkıyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mutfak Sanatları ve Gastronomi Bölümünde hazırlanan Ege tatlıları, tarihi ve yöresel lezzetleri canlandırıyor.

Limonla ovulmuş enginar çanağının vişne suyu ile renklendirilmiş şerbette 30 dakika pişirildikten sonra tercihe göre kaymak ve ceviz sunumuyla yapılan "enginar tatlısı" ramazan sofralarına hazırlanıyor.

Kütahya'nın geleneksel tatlısı olarak bilinen, yüzyıllardır tüm Anadolu sofralarını süsleyen "incir tatlısı" da bir başka ramazan tatlısı olarak iftarda tüketilebiliyor. Ege'nin inciri, kaymak ve cevizle doldurulduktan sonra 20 dakika sütte kaynatılıyor ve pekmezle taçlandırılıyor.

- Sağlıklı ve kolay tarif

Bölüm koordinatörü şef Tolga Kamiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem sağlıklı hem de en fazla 30 dakika içinde hazırlanabilecek tatlıları önerdiklerini belirtti.

Sayısız hastalığa şifa olan enginarla yapılan tatlının içerdiği su ve lif oranı ile oruç tutanlara kolaylık sağladığına işaret eden Kamiloğlu, "Ramazanda sadece güllaç yenirmiş gibi bir izlenim oluyor. Güllaç elbette ramazan ayına özgü güzel bir tatlımız. Yöresel reçetelerle evde hazırlayabileceğimiz tatlılar da var. Bunlardan biri de enginar tatlısı. Şeker oranını düşürürseniz bu tatlıyı sahurda dahi tüketebilirsiniz." dedi.

Kamiloğlu, birçok hazırlama tekniği bulunan incir uyutması ya da incir tatlısının da ramazan sofraları için bir başka Ege reçetesi olduğunu aktardı.

- Saraylardan ve Bursa'dan da tarif var

İftar sofraları için kolay hazırlık sürecinin önemli bir tercih sebebi olduğunu hatırlatan Kamiloğlu, ramazan ayı için süt helvası önerisinde de bulundu.

Kamiloğlu, hazırlaması 15 dakika süren tatlının şeker oranının düşürülebileceğini ve daha hafif hale getirilebileceğini söyleyerek, şu tarifi verdi:

"Süt helvası hem eski hem de ekonomik basit bir tarif. Genelde Bursa yöresinde yapılıyor ve ramazan ayına çok uygun. Tereyağı ile kavrulan una süt ve şeker katılıyor. Bir süre kavurduktan sonra 10 dakika fırınlanıyor ve yalancı kazandibi adıyla da sunulabiliyor. Üstüne badem ve nar ekleyerek besleyicilik oranını dengeleyebilirsiniz. Maliyeti çok uygun. Helva geleneğini de sürdürüyor."

Osmanlı saraylarından gelen bir başka ramazan geleneğinin ise şerbetler olduğunu anımsatan Kamiloğlu, farklı oranda nişasta ve süt ile yapılan muhallebi parçalarının da bulunduğu Helatiye Şerbeti'nin yine Ege'ye özgü bir lezzet olan damla sakızı ile renklendirilebileceğini ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli
16 Mayıs 2019 19:39		 Hakkari'de mahkumların el emeği sergilendi
16 Mayıs 2019 18:47
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
16 Mayıs 2019 18:35		 Tutuklu ve hükümlülerden '19 Mayıs' temalı sergi
16 Mayıs 2019 18:03
Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek
16 Mayıs 2019 16:16		 PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı
16 Mayıs 2019 15:27
Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek
16 Mayıs 2019 15:22		 Mimarlar Odası ODTÜ'ye KYK yurduna karşı
16 Mayıs 2019 15:01
Babasının kucağında vatan için yemin etti
16 Mayıs 2019 14:22		 'Drift terörü' mağduru yaralı kızlar o anları anlattı
16 Mayıs 2019 14:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:54 - Çocukluk çağı besin alerjilerinin görülme oranı arttı19:50 - Güllacın tahtına aday: Enginar tatlısı ve incir uyutması19:46 - 'Aşırı tuz tüketimi ölüme götürüyor'19:42 - Demokrat Parti'den 23 Haziran kararı19:39 - Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli19:36 - Türkiye genelinde nisanda 84 bin 403 konut satıldı19:33 - Diyarbakır Büyükşehir'den 'bayrak' açıklaması19:30 - Bankacılık sektörünün mevduatı arttı19:26 - AYM eski Başkanı Yekta Güngör Özden'in acı günü19:22 - Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasına devam edildi
19:18 - Bu okulda geleceğin seracıları yetiştiriliyor19:15 - Türkiye, ilk çeyrekte AB ile ticaret fazlası verdi19:11 - 17 kişilik sınıfa iki dünya devi sponsor oldu19:07 - Öğretmenin sosyal medya paylaşımı yürekleri sızlattı19:03 - İzmir'de evlere Kocaoğlu adına mektup dağıtıldı19:00 - Liseli Ahmet, serinlemek için girdiği çayda boğuldu18:57 - Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti18:57 - Özlem Çerçioğlu mahkemede ifade verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yarbay mehmet alkan 1
yarı cahil 3
yurtdışı alışverişlerinde gümrük muafiyetinin kaldırılması 1
Mavi 1
meczup 1
iğne yaptırmanın orucu bozmaması 4
Lepiska 1
erkek ve kadın arkadaş olamaz 9
jan vesely 1
hatırlamıyorsam kimsem değilsin 3
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam