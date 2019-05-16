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Türkiye genelinde nisanda 84 bin 403 konut satıldı

Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 azaldı
 16 Mayıs 2019 19:36
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Türkiye genelinde nisanda 84 bin 403 konut satıldı

Türkiye genelinde nisan ayında 84 bin 403 konut satışı gerçekleştirildi. Nisanda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde nisanda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 azalarak 84 bin 403 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 481 konutla ilk sırada (yüzde 18,3) yer aldı. İstanbul'u 7 bin 519 konut satışıyla (yüzde 8,9) Ankara, 4 bin 797 konut satışıyla (yüzde 5,7) İzmir izledi. En az satış olan iller 6 konutla Hakkari, 13 konutla Ardahan ve 32 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

- İpotekli konut satışları

İpotekli konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,3 azalarak 10 bin 793'e geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 40 konut ve yüzde 18,9 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 27,4 ile Artvin oldu.

Diğer konut satışları nisanda, yıllık bazda yüzde 2,1 azalarak 73 bin 610 olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 13 bin 441 konut satışı ve yüzde 18,3 payla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,8 olarak kaydedildi. Ankara 6 bin 258 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 4 bin 175 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konutla Hakkari oldu.

- 33 bin 443 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 azalarak 33 bin 443'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 39,6 oldu.

İlk satışlarda İstanbul 6 bin 424 konutla en yüksek payı (yüzde 19,2) aldı. İstanbul'u 2 bin 429 konut satışıyla Ankara, bin 900 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 azalış göstererek 50 bin 960 olarak gerçekleşti.

İstanbul 9 bin 57 ikinci el konut satışı ve yüzde 17,8 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 58,5 oldu. İstanbul'u 5 bin 90 konut satışıyla Ankara, 2 bin 897 satışla da İzmir izledi.

- Yabancılara 3 bin 720 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,1 artarak 3 bin 720 oldu.

Bu alanda ilk sırada bin 839 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 676 satışla Antalya, 210 satışla Ankara, 201 satışla Bursa ve 142 satışla Yalova izledi.

Nisanda Irak vatandaşları Türkiye'den 533, Suudi Arabistan vatandaşları 395, İran vatandaşları 332, Rusya ve Kuveyt vatandaşları 202'şer konut edindi.
Anadolu Ajansı
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