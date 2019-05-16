Diyarbakır Büyükşehir'den 'bayrak' açıklaması
|16 Mayıs 2019 19:33
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü, şehir merkezi protokol yolu üzerindeki direklere asılı bayrakların indirildiği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "Bazı yazılı ve görsel medya kuruluşlarınca servis edilen ve şehir merkezi protokol yolu üzerindeki direklere asılı bayrakların Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizce indirildiğine yönelik iddialar tamamen asılsız, yalan ve asparagastır. Görüntü ve fotoğraflarda görülen bölgede daha önceden asılmış bayrak söz konusu değildir.
Aynı yanlı basın kuruluşlarının daha önce de defalarca bilinçli olarak halkımızı da yanıltmaya dönük haberleri yapmışlardır.
Niyetlerinin kötülüğünden şüphe olmayan bu yaklaşımların gazetecilik etiği ile bağdaşmamaktadır. Bu haberleri servis eden yanlı medya kuruluşları hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.
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