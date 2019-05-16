Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli
Ordu-Giresun Havalimanı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı seferler karşılıklı olarak iptal edildi.
|16 Mayıs 2019 19:39
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Ordu-Giresun Havalimanı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı seferler karşılıklı olarak iptal edildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ile karşılıklı bazı seferler iptal edildi.
Bazı uçaklar ise Samsun Çarşamba ile Trabzon Havalimanı'na yönlendirildi.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale döneceği bildirildi.
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