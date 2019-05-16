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Demokrat Parti'den 23 Haziran kararı

Demokrat Parti, yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine katılmama kararı aldı.
 16 Mayıs 2019 19:42
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Demokrat Parti'den 23 Haziran kararı

Demokrat Parti, yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine katılmama kararı aldı.

DHA
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