Demokrat Parti'den 23 Haziran kararı
Demokrat Parti, yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine katılmama kararı aldı.
|16 Mayıs 2019 19:42
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