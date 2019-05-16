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WhatsApp için karanlık dönem başlıyor! İşte yeni hali

WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek haber geldi. Uzun zamandır merakla beklenen karanlık mod özelliği Beta kullanıcılarına sunuldu. İlk görüntüler ortaya çıktı bile.
 16 Mayıs 2019 20:38
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WhatsApp için karanlık dönem başlıyor! İşte yeni hali

Pek çok uygulama altında görmeye başladığımız karanlık mod oldukça ilgi çekiyor. Uzun bir süredir bu özelliğin WhatsApp'a geleceği konuşuluyordu. Ancak yalnızca WhatsApp beta uygulaması için yayınlanmış ve karanlık moda sadece ayarlar menüsünden erişilebiliyordu.

Yapılan bu düzenlemenin ardından WhatsApp Android Beta 2.19.139 sürümü artık çağrılar, durumlar ve sohbetler kısmında da karanlık mod özelliğine yer veriyor. Bu gelişmeler söz konusu özelliğin yakında tüm kullanıcılar için sunulacağının habercisi olabilir.

WhatsApp'a gelmesi beklenen gece modu özelliği, geceleri gözleri yormaması ve cihazın pil ömrünü uzatmasından dolayı sıkça tercih ediliyor.

WhatsApp, Android Beta uygulamasına karanlık mod özelliğini getirince kullanıcılarını heyecanlandırdı. Yavaş yavaş tüm sosyal platformlarda gördüğümüz bu özellik yakında WhatsApp içinde yayınlanacak.
DHA
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