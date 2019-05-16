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Belediye başkanından jeotermal enerji santrali tepkisi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay:- "Biraz daha jeotermal enerji santrali kurarsanız biz öleceğiz, kanser olacağız. Siz çok para kazanacaksınız diye biz ölmek zorunda mıyız? Benim ilçe sınırlarım içerisinde kimseye tavsiye etmiyorum, sakın santral ruhsatı alınmasın. Bunun yapılmaması için her türlü çabayı gösterecek bir kamu görevlisiyim"
 16 Mayıs 2019 20:48
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Belediye başkanından jeotermal enerji santrali tepkisi

Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Biraz daha jeotermal enerji santrali kurarsanız biz öleceğiz, kanser olacağız. Siz çok para kazanacaksınız diye biz ölmek zorunda mıyız? Benim ilçe sınırlarım içerisinde kimseye tavsiye etmiyorum, sakın santral ruhsatı alınmasın. Bunun yapılmaması için her türlü çabayı gösterecek bir kamu görevlisiyim." dedi.

Altay, "Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi Projesi" kapsamında, Germencik ilçesindeki Türk Burcu Parkı'nda gerçekleştirilen çalıştayda yaptığı konuşmada, enerjiye değil, insanı, inciri, zeytini ve kestaneyi yok eden vahşi elektrik üretimine karşı olduklarını belirtti.

Aydın'da üretimde 35 jeotermal enerji santralinin olduğunu kaydeden Atay, şöyle konuştu:

"Biraz daha jeotermal enerji santrali kurarsanız biz öleceğiz, kanser olacağız. Siz çok para kazanacaksınız diye biz ölmek zorunda mıyız? Benim ilçe sınırlarım içerisinde kimseye tavsiye etmiyorum, sakın santral ruhsatı alınmasın. Bunun yapılmaması için her türlü çabayı gösterecek bir kamu görevlisiyim. Bunu bir tehdit olarak değil, yaşama isteğimiz olarak algılayın. Biz sağlıklı yaşamak istiyoruz. Uzman arkadaşlarımız, profesörler içinizden biriniz çıkıp da 'jeotermallerden çıkan gazlar insanlığa ve doğaya zarar vermiyor' diyebiliyorsa sözlerimi geriye alıyorum. Eğer demiyorsa yaşam hakkımızı kimseye çiğnetmeyeceğiz."

Proje Koordinatörü Gaye Devrim Şener de proje kapsamında çeşitli alanlardan 25 uzmanın bir araya geldiğini, uzmanlar olarak Büyük Menderes ve Gediz Havzası'nda yer alan jeotermal kaynakların etkilerini değerlendireceklerini ve oluşturacakları raporu ilgili kurumlarla paylaşacaklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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