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Ücret ödemediğini iddia ettiği öğrencilerle kavga etti

ADAPAZARI Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrencinin 2 TL?lik ücreti ödemediğini iddia eden minibüs sürücüsü, öğrenci ile tartıştı.
 16 Mayıs 2019 20:52
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Ücret ödemediğini iddia ettiği öğrencilerle kavga etti

ADAPAZARI Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrencinin 2 TL'lik ücreti ödemediğini iddia eden minibüs sürücüsü, öğrenci ile tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönünce şoför ve öğrenciler tekme tokat kavga etti.

Adapazarı Camili Mahallesinde bulunan Adapazarı Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören iki öğrenci okula gitmek için bindikleri dolmuşta şoför Muhammet Akduman ile 2 TL ücret konusunda tartıştı. Şoför ile ücret ödemediğini iddia ettiği üniversite öğrencisi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Şoför ve öğrenciler tekme tokat kavga etti. Kavganın ardından minibüs sürücüsü ile 2 üniversite öğrencisi darp edildikleri gerekçesi ile birbirlerinden şikayetçi oldu.

Minibüs şoförü Muhammed Akduman, "Arkadaşları aldım. Bir tanesini arkadan sıyrılırken gördüm. Ücret vermediğini gördüm. Çıkarken de anonsumu yaptım. 'Arkadaşlar bakın bir erkek arkadaşımız ücretini vermedi. Bak göndersin ya da aşağı inerken o arkadaşa laf söylemeyeyim? dedim. Meslek yüksekokulu durağına gittim, inerken arkadaşa dedim ki 'Arkadaşım sen ücretini vermedin', 'verdim' dedi. 'Ben bir durağı arayım' dedim, kendisi bana 'Sen kimsin de durağı arıyorsun' diyerek başladı bağırmaya. İlk etapta 3 kişiydiler. Ondan sonra aşağıya indiğimde 10-15 kişi çok rahat vardı. Onlar bana vurunca bende kendimi doğal olarak savunmaya aldım." dedi.
DHA
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