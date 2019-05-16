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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı
Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
|16 Mayıs 2019 20:56
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Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 K 0611 plakalı yolcu minibüsü, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Fatmalı Mahallesi yolu üzerinde virajı alamayarak tarlaya devrildi.
Kazada, minibüs sürücüsü ile 5 yolcu yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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