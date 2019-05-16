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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
 16 Mayıs 2019 20:56
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 K 0611 plakalı yolcu minibüsü, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Fatmalı Mahallesi yolu üzerinde virajı alamayarak tarlaya devrildi.

Kazada, minibüs sürücüsü ile 5 yolcu yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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