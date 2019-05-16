Somali'de ölen mühendis son yolculuğuna uğurlandı
Aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Serhat Aydın'ın cenazesi, Kocaeli'de defnedildi
|16 Mayıs 2019 21:00
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Somali'de düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitiren Türk mühendisin cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi.
Başkent Mogadişu'da önceki gün aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mühendis Mustafa Serhat Aydın'ın cenazesi, Kocaeli'nin Derince ilçesine getirildi.
Aydın'ın cenazesi, Yenikent Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Şehitler Mezarlığı'nda defnedildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da önceki gün Türk mühendisin aracına yerleştirilen bomba infilak etmişti. Aydın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.
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