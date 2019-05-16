Türkiye'nin asırlık eğitim yuvası: Konya Lisesi

Ünlü edebiyatçıların ve tarihçilerin öğretmenlik yaptığı, 1889 yılından beri yetiştirdiği öğrenci sayısı yüz binlere ulaşan tarihi Konya Lisesi, en köklü eğitim kurumlarından birisi olarak ülkeye değer katmaya devam ediyor.

İkinci Abdulhamit döneminde Konya İdadisi olarak kurulan, İstanbul Şişli'deki Hürriyet Abidesi'nin ünlü mimarı Muzaffer Bey'in imzasını taşıyan görkemli taş binasında genç nesiller yetiştiren okul, daha sonra Konya Sultanisi ve Gazi Lisesi olarak hizmet verdi.

Bugün Konya Lisesi adıyla eğitime devam eden okul, şehrin merkezinde Meram ilçesinde bulunuyor.

Ahmet Hamdi Tanpınar, Sivaslı Ali Kemal Efendi, Suut Kemal Yetkin, Ayaşlı Şakir Efendi, Sadettin Nüzhet Ergun, Abdülbaki Gölpınarlı gibi önemli isimlerin kara tahtada ilim öğrettiği okulun ünlü mezunları da dikkati çekiyor.

Okulun mezunu ünlü şahsiyetler arasında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, eski Başbakan Sadi Irmak, eski bakanlar Vecdi Gönül ve Sami Güçlü, edebiyatçı Tarık Buğra, eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk gibi isimler yer alıyor.

- Taş binada Mimar Muzaffer imzası

Konya Lisesi Müdürü Zübeyir Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya İdadisi adıyla valilik yakınında açılan okulun, kapasitenin yetersiz olması üzerine bugünkü taş binaya taşındığını söyledi.

Yeni binasında 1934 itibarıyla Konya Sultanisi adıyla eğitime devam eden, ilerleyen süreçte Gazi Lisesi adını alan okulun, bir süre muallim mektebi ve erkek lisesi olduğunu belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"1970'li yıllardan itibaren Konya Lisesi olarak karma eğitime devam etmiştir. 1889 yılında kurulmuş köklü bir lise. Bölgenin ve ülkenin ilk okullarından olması dolayısıyla ülkenin geleceğine yön vermiş, büyük ilim adamları yetiştirmiştir. Binamız da dönemin ekonomik şartları içerisinde eğitime verilen önemi gösteriyor. Çok sağlam, tarihi bir bina. Türkiye'de önemli eserleri olan Mimar Muzaffer Bey tekerlekli sandalyedeyken burayı yapmış. 24 derslikli, her dersliğin tavan yüksekliği 6 metre olan, depremlere, her türlü iklim şartlarına rağmen dimdik ayakta kalmış bir bina."

- Turgut Özal'ın mezun olduğu lise

Yavuz, lisenin çevre illerden de çok sayıda kişiyi mezun ettiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okulumuzun yetiştirdiği öğrenci sayısı yüzbinlerle ifade edilebilir. Türkiye'nin en köklü liselerinden birisi. Tarihine yaraşır şekilde ülkenin kaderi ve geleceğine katkı sunacak değerler yetiştirmiştir. Lisemiz ülkemizin geleceğine yön vermiş ünlü isimleri mezun etmiş bir okuldur. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, eski başbakanlardan Sadi Irmak, Milli Savunma Bakanlığı yapmış Vecdi Gönül, eski Yargıtay başkanlarından Sami Selçuk, ünlü yazar Tarık Buğra gibi önemli isimleri mezun etmiştir. Ünlü doktor Mehmet Öz'ün babası Mustafa Öz de okulumuzdan mezundur. Ahmet Hamdi Tanpınar, Sivaslı Ali Kemal gibi, Mevlana'nın eserlerini tercüme eden ünlü şahsiyetler de okulumuzda öğretmenlik yapmıştır."

Yavuz, okulda öğretmenlik yapmış ünlü edebiyatçılar ile alimlerin isimlerini dersliklere vererek yaşattıklarını vurguladı.

- Çanakkale Savaşı'nda 2 dönem mezun veremedi

Lisenin tarihe tanıklık etmiş bir okul olduğunun altını çizen Yavuz, şunları kaydetti:

"Çanakkale Savaşı sırasında mezun veremeyen bir okuluz. O dönemde öğrencilerimiz askere gittiği için okulumuz 2 dönem mezun verememiştir. Her yıl Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi törenlerine bizi davet etmektedir. Oraya her yıl bayrak ve flamamızla katılırız. Bu kahraman öğrenciler bizim için de çok önemlidir."

Yavuz, lisenin köklü tarihinin yanı sıra başarısıyla da dikkati çektiğine değinerek, "2005'ten beri Anadolu lisesi olarak okulumuzu zirveye taşımış durumdayız. Üniversite başarımız yüzde 70 civarında. Bu yıl sınavla öğrenci alan proje okulu olduk. Buradan yine şanlı mazisinde olduğu gibi ülkenin tarihinde etkili olacak insanlar yetiştireceğiz. Kültür, sanat ve spora önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.