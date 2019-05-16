Türk otobüsleri Belgrad'da seferlere başladı
|16 Mayıs 2019 21:13
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Türkiye'nin kara aracı üreticilerinden BMC'nin otobüsleri, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da şehir içi ulaşımda kullanılmaya başlandı.
Belgrad Belediyesi'nin BMC firmasından satın aldığı 70 otobüsten 8'i düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.
Belgrad'daki törene Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Belgrad Belediye Başkan Yardımcısı Goran Vesic ve BMC yetkilileri katıldı.
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Bilgiç, törende yaptığı konuşmada, Türk otobüslerini seçtikleri için Belgrad Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Belediye iyi çalışıyor. 2 sene içinde gördüğüm kadarıyla çok olumlu faaliyetlerde bulundu. Biz de bu otobüsleri sağlayarak değişimin bir parçası olduğumuz için gururluyuz." ifadelerini kullandı.
Belgrad Belediye Başkan Yardımcısı Vesic de teslim edilen 8 otobüsün hemen kullanılmaya başlayacağını ifade ederek, Avrupa geneline ihracat yapan önemli bir firma olan BMC'nin ürettiği otobüslerin modern bir donanıma sahip olduğunu söyledi.
BMC Otobüs Satış Direktörü Sedat Çınar ise BMC'yi tercih ettikleri için Belgrad Belediyesi yetkililerine teşekkür ederek, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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