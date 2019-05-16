'Genç butik' üniversitelilerin yüzünü güldürecek

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Türk Kızılay Malatya Şubesince hazırlanan "Genç Butik" mağazasından öğrenciler, eğitim öğretim sezonu boyuncu ücretsiz faydalanacak.

Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi bünyesinde kurulan butikte, yeni kıyafetler, eğitim gören tüm öğrencilerin hizmetine sunulacak.

Ayakkabıdan monta, gömlekten spor ayakkabıya kadar birçok ürünün bulunduğu mağazada, öğrencilerin 4 ürün alma hakkı olacak. İster tek seferde, isterse tek tek ürünlere sahip olunacak mağazada ürünler ise her ay yenilenecek.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite kampüsünde öğrencilere yönelik butik açtıklarını belirtti.

Mağazanın amacının öğrencilere hem moral motivasyon sağlamak hem de destek olmak olduğunu dile getiren Karabulut, her daim öğrencilerin yanında yer aldıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Karabulut, butiğin açılması için Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesi Umut Yalçın'ın da destek verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz ürünlerimizi bir mağaza gibi dizdik. Buradan yararlanmak isteyen öğrencilerimiz bir müracaat yapacak. Bu müracaat içerisinde ihtiyacı olanları öğrencilerimize öncelik tanıyacağız. Tüm öğrencilerimize ürün vereceğiz. Uygulamayla hem öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını arttırmak hem de onların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz."

- "Ürünlerin hepsi yeni"

Mağazadan tüm öğrencilerin yararlanacağını açıklayan Prof. Dr. Karabulut, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz bir eğitim ve öğretim yılında 4 parça ürün alabilecek. Bunu ister tek seferde isterse parça parça temin edebilecek. Tüm ürünlerin hepsi yeni, kullanılmamış ürünler. Ürünler de öğrencilerin önceliklerine, isteklerine göre hazırlanacak. Kızılay bunu yaptı, diğer hayırseverler de... Beni arayanlar olmuştu dönem dönem ne yapabiliriz diye? Buradan bu tür bağışların öğrencilere bizzat gittiğini duyurmak istiyoruz."

Prof. Dr. Karabulut, butiğin açılışının yakın dönemde yapılacağını ve öğrencilerin hizmetine gireceğini sözlerine ekledi.