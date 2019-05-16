Erdoğan: Hesabını sormasını da bilirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iç güvenlik birimleriyle iftar buluşmasında konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kesintisiz operasyon politikamız sonrası terör örgütünde önemli gerilemeler yaşandı.

Suriye'deki DEAŞ ve bölücü unsurlara çok büyük darbeler indirdik.

"Bölücü terör örgütü başta olmak üzere, bu milletin birliğine, beraberliğine, canından aziz bildiği değerlerine kasteden katil sürülerinden, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sorduk, sormaya da devam edeceğiz."

"Sadece son 2,5 yıl içerisinde 16'sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik."

"Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz."

Suriye'deki savaştan kaçıp ülkemize sığınan 3.6 milyon mülteciden 320 bini, mücadelemiz sayesinde tekrar vatanlarına dönme imkanı buldu.

"Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara inat, millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlendik."

"Kendi ülkelerinde her türlü hukuksuzluğa imza atanlar, 15 Temmuz gecesi darbecilerin kazanmasını umutla bekleyenler, bakıyorsunuz son günlerde farklı kollardan ülkemizi hedef almaya başladılar. Bu çevrelerin Türk demokrasisine gölge düşürebilmek niyetiyle ellerinden geleni ardına koymayacaklarını hepimiz gayet iyi biliyoruz."

"TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, üstüne bir de Türkiye'yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim."

"Şunu bilin ki Türkiye'yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim."

"Sosyal medya manipülasyonlarıyla toplumsal gerilimi tırmandırmak için çok yoğun çaba harcanıyor. Bu hassas süreçte bizlere düşen milletin emanetine sahip çıkmaktır."