1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güvenli seyahat için 7 öneri

Sigorta şirketi Generali Sigorta, güvenilir seyahatler için dikkat etmesi gereken noktalarını açıkladı.
 16 Mayıs 2019 21:37
Yazdır
Güvenli seyahat için 7 öneri

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte araçla gerçekleştirilen hafta sonu dinlenmelerinin ve şehir içi gezilerin sayısı arttı. Bu seyahatler ve geziler sırasında meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek için çeşitli önlemler almak gerekiyor. Sigorta şirketi Generali Sigorta, güvenilir seyahatler için dikkat etmesi gereken noktaları maddeler halinde açıkladı.

Gidecek yer araştırılmalı: "Seyahat etmeden önce gideceğiniz bölge ile ilgili mutlaka iyi bir araştırma yapın. Seyahat edeceğiniz yerin size uygun olup olmadığını, yemek kültürünü ve keşfedilecek güzel yerlerini mutlaka araştırın".

Navigasyon: "Seyahat edeceğiniz bölgeyi en iyi şekilde keşfetmek ve zamandan da tasarruf etmek istiyorsanız mutlaka navigasyon sistemlerinden yararlanın. Seyahate çıkmadan önce mobil cihazlarınıza kuracağınız uygulamalar sayesinde gittiğiniz bölgenin tadını daha iyi bir şekilde çıkartabilirsiniz".

Güvenlik tedbirleri: "Seyahat öncesinde ve sırasında güvenlik tedbirleri almayı unutmayın. Bütün olumsuz ihtimallere karşı kan grubunuz, acil durumlarda ulaşılabilecek yakınlarınızın iletişim bilgileri gibi detayları mutlaka bir yere not alın ve yanınızda taşıyın".

Arabanın bakımı yapılmalı: "Eğer araba ile seyahate çıkacaksanız, kış mevsiminin ardından yıpranan aracınızın lastik ve fren sistemi, akü, klima, yağ değişimi gibi yolda sorun oluşturabilecek kısımlarının bakımını yaptırın. Güvenli bir sürüş için, tüm aksamın kontrolü özelinde servisinizi de mutlaka ziyaret edin".

Hırsızlıklara dikkat: "Özellikle yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun olduğu bölgelerde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı tedbirli olun. Gideceğiniz bölgeyi iyice araştırarak bu tür olayların sık yaşandığı yerleri, mekanları öğrenin".

Sürprizlerle karşılaşılmamalı: "Uzun sürecek bir seyahat öncesinde, geri döndüğünüz zaman sürpriz sonuçlar ile karşılaşmamak için önlemlerinizi alın. Mümkünse bir önlem listesi hazırlayın. Seyahate çıkmadan önce evcil hayvanınız, buzdolabınızdaki yemekleriniz ve ısıtma sistemleriniz ile ilgili aldığınız önlemleri tekrar kontrol edin".

Seyahat sigortası yapılmalı: "Yurtdışında seyahat gerçekleştircekseniz, seyahatinizi güvenilir ve en sorunsuz şekilde olması için seyahat sağlık sigortası yaptırın. Tatil veya iş amaçlı seyahatlerinizde yararlanabileceğiniz seyahat sigortası, vize onayının ön şartını yerine getiren ve yurtdışındaki tedavi masraflarınızı da poliçe çerçevesinde kapsayan bir sigorta ürünüdür".
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üst düzey yöneticiliği bırakan kadın, boyacı oldu
16 Mayıs 2019 21:33		 Eleştirilen o videoyu bakın ne için çekmiş
16 Mayıs 2019 21:21
'Genç butik' üniversitelilerin yüzünü güldürecek
16 Mayıs 2019 21:17		 Somali'de ölen mühendis son yolculuğuna uğurlandı
16 Mayıs 2019 21:00
Güllacın tahtına aday: Enginar tatlısı ve incir uyutması
16 Mayıs 2019 19:50		 Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli
16 Mayıs 2019 19:39
Hakkari'de mahkumların el emeği sergilendi
16 Mayıs 2019 18:47		 Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
16 Mayıs 2019 18:35
Tutuklu ve hükümlülerden '19 Mayıs' temalı sergi
16 Mayıs 2019 18:03		 Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek
16 Mayıs 2019 16:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:41 - Doktoru darp eden güvenlik görevlisi açığa alındı21:37 - Güvenli seyahat için 7 öneri21:33 - Üst düzey yöneticiliği bırakan kadın, boyacı oldu21:29 - Erdoğan: Hesabını sormasını da bilirim21:25 - Doktorlar bile şok oldu... Hastaneye bu halde getirildi21:21 - Eleştirilen o videoyu bakın ne için çekmiş21:17 - 'Genç butik' üniversitelilerin yüzünü güldürecek21:13 - Türk otobüsleri Belgrad'da seferlere başladı21:08 - Türkiye'nin asırlık eğitim yuvası: Konya Lisesi21:04 - Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın davetini kabul etti
21:00 - Somali'de ölen mühendis son yolculuğuna uğurlandı20:56 - Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı20:52 - Ücret ödemediğini iddia ettiği öğrencilerle kavga etti20:48 - Belediye başkanından jeotermal enerji santrali tepkisi20:43 - Kapadokya'da yetki karmaşası sona eriyor20:38 - WhatsApp için karanlık dönem başlıyor! İşte yeni hali20:34 - İşte Erdoğan'ın bahsettiği o ağaç! Tam 1300 yaşında19:54 - Çocukluk çağı besin alerjilerinin görülme oranı arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mustafa yıldızdoğan 1
diagne'nin kafa kesme işareti yapması 1
hatırlamıyorsam kimsem değilsin 3
Antoine Griezmann 1
bayram tatili sonrası iki hafta daha izinli olan memur 1
kırmızı 1
iyi insanların hala var olduğuna duyulan inanç 2
Herkesi kendine benzetme arzusu 1
öz eleştiri yapmayı bir türlü becerememek 5
dizi klişeleri 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam