Güvenli seyahat için 7 öneri

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte araçla gerçekleştirilen hafta sonu dinlenmelerinin ve şehir içi gezilerin sayısı arttı. Bu seyahatler ve geziler sırasında meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek için çeşitli önlemler almak gerekiyor. Sigorta şirketi Generali Sigorta, güvenilir seyahatler için dikkat etmesi gereken noktaları maddeler halinde açıkladı.

Gidecek yer araştırılmalı: "Seyahat etmeden önce gideceğiniz bölge ile ilgili mutlaka iyi bir araştırma yapın. Seyahat edeceğiniz yerin size uygun olup olmadığını, yemek kültürünü ve keşfedilecek güzel yerlerini mutlaka araştırın".

Navigasyon: "Seyahat edeceğiniz bölgeyi en iyi şekilde keşfetmek ve zamandan da tasarruf etmek istiyorsanız mutlaka navigasyon sistemlerinden yararlanın. Seyahate çıkmadan önce mobil cihazlarınıza kuracağınız uygulamalar sayesinde gittiğiniz bölgenin tadını daha iyi bir şekilde çıkartabilirsiniz".

Güvenlik tedbirleri: "Seyahat öncesinde ve sırasında güvenlik tedbirleri almayı unutmayın. Bütün olumsuz ihtimallere karşı kan grubunuz, acil durumlarda ulaşılabilecek yakınlarınızın iletişim bilgileri gibi detayları mutlaka bir yere not alın ve yanınızda taşıyın".

Arabanın bakımı yapılmalı: "Eğer araba ile seyahate çıkacaksanız, kış mevsiminin ardından yıpranan aracınızın lastik ve fren sistemi, akü, klima, yağ değişimi gibi yolda sorun oluşturabilecek kısımlarının bakımını yaptırın. Güvenli bir sürüş için, tüm aksamın kontrolü özelinde servisinizi de mutlaka ziyaret edin".

Hırsızlıklara dikkat: "Özellikle yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun olduğu bölgelerde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı tedbirli olun. Gideceğiniz bölgeyi iyice araştırarak bu tür olayların sık yaşandığı yerleri, mekanları öğrenin".

Sürprizlerle karşılaşılmamalı: "Uzun sürecek bir seyahat öncesinde, geri döndüğünüz zaman sürpriz sonuçlar ile karşılaşmamak için önlemlerinizi alın. Mümkünse bir önlem listesi hazırlayın. Seyahate çıkmadan önce evcil hayvanınız, buzdolabınızdaki yemekleriniz ve ısıtma sistemleriniz ile ilgili aldığınız önlemleri tekrar kontrol edin".

Seyahat sigortası yapılmalı: "Yurtdışında seyahat gerçekleştircekseniz, seyahatinizi güvenilir ve en sorunsuz şekilde olması için seyahat sağlık sigortası yaptırın. Tatil veya iş amaçlı seyahatlerinizde yararlanabileceğiniz seyahat sigortası, vize onayının ön şartını yerine getiren ve yurtdışındaki tedavi masraflarınızı da poliçe çerçevesinde kapsayan bir sigorta ürünüdür".