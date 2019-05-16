Zabıta komiseri kansere yenik düştü
|16 Mayıs 2019 21:46
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Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden zabıta komiseri için görev yaptığı Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nda 33 yıldır görevli olan Zabıta Komiseri Nail Keskin (57), yaklaşık 4 aydır Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gördüğü kanser tedavisine dün gece saatlerinde yenik düştü. Keskin için Büyükşehir Belediyesi önünde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Keskin'in cenazesi defnedilmek üzere 19 Mayıs ilçesi Karagöl Mahallesi'ne götürüldü.
Belediye önünde yapılan törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Yılmaz Açıcı, daire başkanları, birim amirleri, Keskin'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
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