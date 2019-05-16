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Parkta silahla vurulan liseli genç hayatını kaybetti

Çorum'da bir parkta silahla vurulan lise öğrencisi hayatını kaybetti.
 16 Mayıs 2019 21:56
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Parkta silahla vurulan liseli genç hayatını kaybetti

Çorum'da bir parkta silahla vurulan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, Çöplü mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, lise öğrencisi Dilaver Arslan (15) ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan kimliği belirsiz kişi veya kişiler daha sonra parka tekrar gelerek Arslan'a silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz lise öğrencisi doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerinin bazı şahısları gözaltına aldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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