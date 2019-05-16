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Erdoğan'a hakaret içeren karikatür davasında beraat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren karikatür davasında beraat kararı
 16 Mayıs 2019 22:06
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Erdoğan'a hakaret içeren karikatür davasında beraat

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren karikatürü yayınlamaktan haklarında dava açılan Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak için beraat kararı verildi.

Lefkoşa'da Afrika Gazetesi'nin 8 Aralık 2017 tarihli baskısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren karikatürü yayınlamaları üzerine gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak'a dava açılmıştı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görülen duruşmada, Levent ve Tabak'ın haklarındaki davalardan beraat etmesine karar verildi.
İhlas Haber Ajansı
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