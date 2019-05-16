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Göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 5 ölü, 37 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
 16 Mayıs 2019 22:11
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Göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 5 ölü, 37 yaralı

Tuşba ilçesinde devrilen kamyondaki düzensiz göçmenlerden 5'i öldü, 37'si yaralandı.

İlçenin Ağartı köyü yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 UL 976 plakalı kamyon devrildi.

Olay yerine 2 UMKE ekibi ile 11 ambulans sevk edildi.

Kazada kamyonun kasasındaki düzensiz göçmenlerden 5'i hayatını kaybetti, 37'si yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Van'daki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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