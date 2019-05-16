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Bakan Pakdemirli Rize'de çay fabrikalarını gezdi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Rize'de yeşil çay fabrikasını ve Çay Paketleme fabrikasında incelemelerde bulundu.
 16 Mayıs 2019 22:21
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Bakan Pakdemirli Rize'de çay fabrikalarını gezdi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Rize'de yeşil çay fabrikasını ve Çay Paketleme fabrikasında incelemelerde bulundu.

2019 yılı yaş çay taban fiyatını açıklamak üzere Rize'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen basın toplantısının ardından Cumhuriyet Çay Fabrikasına giderek incelemelerde bulundu.

Burada yeşil çayın üretimini inceleyen Pakdemirli burada çayın nasıl demlenmesi gerektiğini anlattı. Pakdemirli Cumhuriyet Çay Fabrikası'nın ardından İyidere İlçesi'nde kurulan Çay Paketleme Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaretleri esnasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ve kurum müdürleri eşlik etti.

Bakan Pakdemirli İyidere'de gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Rize'den kara yolu ile ayrılarak uçakla Ankara'ya gitmek üzere Trabzon Havalimanı'na gitti.
İhlas Haber Ajansı
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