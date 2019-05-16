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Süs tavuğu ve horozu merakı gelir kapısı oldu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Mehmet Dizen'in (39) internet üzerinden merak ederek edindiği süs tavuğu ve horozu sayısı, 10 yıl içinde 7 ırktan 250'ye ulaştı.
 16 Mayıs 2019 22:36
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Süs tavuğu ve horozu merakı gelir kapısı oldu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Mehmet Dizen'in (39) internet üzerinden merak ederek edindiği süs tavuğu ve horozu sayısı, 10 yıl içinde 7 ırktan 250'ye ulaştı. Hayvanlarının günlük stresini aldığını, ayrıca yaptığı satışlarla gelir elde ettiğini belirten Dizen, Civcivleri kaç günlük olduğuna göre 25 ila 75 TL'ye, yumurtasını 10 TL'ye ve tavuk ile horozları ise çift olarak 500 ila 1000 TL arasında değişen fiyatlarda meraklısına satabiliyorum dedi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde çocuk giyim üzerine mağazası işleten evli ve 4 çocuk babası Mehmet Dizen, 10 yıl önce merak ederek internet üzerinden süs tavuğu ve horozu ırklarını araştırdı. Osmanlı sultan tavuğu ırkıyla hobi olarak işe başlayan Dizen, zamanla Brahma, İsveç, Habeş, Cüce Hoşin, Fizan ve Portakal Fizan gibi ırkları elde ederek 7 ırk süs tavuğu ve horozuna ulaştı. Evinin bahçesinin bir bölümünü hayvanlarına ayıran Dizen, her gün onların bakımlarını yapıp, karınlarını doyurduğunu söyledi.

MERAKLISI ÇOK

Kendisinin bu işe merak üzerine başladığını, ancak daha sonra bırakamadığını anlatan Dizen, İnternette gezerken ilgimi çeken tavuk ırkları oldu. Bir, iki derken 7 ırk oldu. Şimdi üretimlerini yapıyorum. İsteyenler oluyor, meraklıları çok. Civcivlerin fiyatları, kaç günlük olduğuna göre değişiyor. Haftalık ya da aylık 25 ila 75 TL arasında satılıyor. Yumurtanın tanesi ise 10 TL'den alıcı buluyor. Horozları ise çift olarak 500 ila 1000 TL arasında değişen fiyatlarda meraklısına satıyorum. Osmanlı sultan horozunu tek olarak, 400-500 TL'den satabiliyorum dedi.

Tavuklarının günlük stresini azalttığını söyleyen Dizen, Kendi işyerim var. Ancak günde 2-3 saat bunlara vakit ayırıyorum. Bir nebze işten kaçarak stres atıyoruz. Bu işin meraklısı çok. Süs tavukçuluğu ile ilgili internet üzerinden de gruplarımız var. Türkiye'nin her ilinden birbirimizle bu şekilde irtibat kuruyoruz. Çok zevkli bir iş dedi.
DHA
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