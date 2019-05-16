Salonda 'boksör' arazide 'güvercin' yetiştiriyor

Ağrı'da yarım asırdır güvercin besleyen boks antrenörü İsmet Sarı, bir taraftan milli takıma salonda yeni şampiyonlar yetiştirirken, bir taraftan da gözü baktığı kuşlarına zaman ayırıyor.

Ağrı'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde boks antrenörü olarak görev yapan 59 yaşındaki İsmet Sarı, 50 yıldır güvercinlere olan tutkusunun yanı sıra ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılara imza atan boksörler yetiştirmesiyle tanınıyor.

Zamanının büyük bölümünü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'na gelen 27 sporcuya ayıran Sarı, bir taraftan da çocukluktan itibaren beslediği güvercinleriyle boş zamanlarını geçiriyor.

Özellikle kış aylarında ısıtıcılarla soğuktan koruduğu güvercinlerini havaların ısınmasıyla uçurmaya başlayan Sarı, güvercinlerini evladı gibi gördüğü sporcularından da ayırmıyor.

Sarı'nın kümeslerinden çıkarılan ve havalanan taklacı güvercinleri de gökyüzünde uzun süre uçuşlar yapıp takla atarak adeta görsel şölen sunuyor.

- "Türkiye'nin farklı illerinden çok fazla arkadaş edindik"

Salonunda dünya ikincisi İhsan Kösen, Avrupa Şampiyonu Murat Demir gibi sporcular yetiştiren Sarı, AA muhabirine açıklamada, yetiştirdiği birçok sporcuyla gurur duyduğunu belirtti.

Türkiye ve milli takıma önemli sporcular kazandırmanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren Sarı, boks dışında hayatının önemli bir yerini 9 yaşından bu yana güvercinlerin aldığını aktardı.

Güvercinlerinin uzun süre havada kalması, kümeslerine doğru 2 metreye kadar alçalıp tekrar gökyüzüne dikine takla atarak 50 metreye kadar yükselmesinin kendisini çok mutlu ettiğini de vurgulayan Sarı, şöyle devam etti:

"Bir sporcuyu müsabakalara nasıl hazırlıyorsak, güvercinleri de öyle yetiştiriyorum. Güvercinler de çok emek isteyen varlıklar, onlara günde 8 saatimi ayırıyorum. Bizim için bunlarla uğraşmak merak ve hobi. Kuşlarla uğraştığımızda zamanımız geçiyor, stres atıyoruz. Biz bunları üretip damızlık yapıyoruz, iyi kuşlardan yavru alıp çoğaltıyoruz. Bunlarla uğraşırken günlük yaşamda aklımızdan geçen her türlü kötülüğü kafadan silip atıyoruz. Bu bizim için bir araçtır. Güvercinler sayesinde Türkiye'nin farklı illerinden çok fazla arkadaş edindik."

Güvercinlere özel olarak baktığını ve onlardan kopamadığını anlatan Sarı, havaların ısınmasıyla güvercinlerini dışarı çıkarıp uçurduğunu söyledi.

- "Güvercinleri kaloriferli kümeslerde saklıyoruz"

"Bunlar da çok emek istiyor. Hemen hemen günün 8 saatini bunlarla geçiriyorum." diyen Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"İlimiz çok soğuk olduğu için kışın güvercinlerin bakımları daha zahmetli oluyor. Kışın hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceyi buluyor. Güvercinleri kalorifer petekli kümeslerde saklıyoruz. Kuşlarımızı daha yeni dışarıya çıkardık, gezsinler, güneşi görsünler. Aynı zamanda da kuşlarımıza antrenman yaptırıyoruz. Bunlar iyi oyun kuşları olduğu için uçurup hazırladıktan sonra sevdiğimiz dostlarımızla oturup kuşlarımızın uçuşunu seyrediyoruz."

Ağrı Kümes Hayvanları Dernek Başkanı Sabahattin Aktay ise güvercinlere karşı küçük yaşlardan başlayan meraklarının devam ettiğini ve güvercin beslemenin güzel alışkanlık olduğunu dile getirdi.

- "Hayvan beslemek insanı bütün kötülüklerden mahrum eder"

Ağrı'da kuş tutkunlarının çok olduğunu ve derneklerine kayıtlı 600 kişinin bulunduğunu vurgulayan Aktay, şöyle konuştu:

"İsmet Hoca ile çocukluktan bu yana bir aradayız, aynı merakı paylaşıyoruz. Aslında bizim doğuda diyorlar ki 'Güvercin uğursuzdur, eve koymayın, uğursuzluk getirir'. Aslında öyle bir şey yok. Eğer bir evde bir çocuk bir hayvana meraklıysa onu mahrum etmesinler, bıraksınlar besleyip saklasın. Hayvan beslemek insanı bütün kötülüklerden uzak tutar. Hayvanseverler kötü insanlardan ve kötü çevreden uzak durur."