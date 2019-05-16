Kadın jandarmalar çocukların gönlüne dokunuyor
|16 Mayıs 2019 23:28
|Yazdır
Van'da yürütülen "Ben Daha Çocuğum" projesi kapsamında kadın jandarma ekipleri, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret ederek öğrencilere keyifli anlar yaşatıyor.
İl Jandarma Komutanlığınca Valilik koordinesinde başlatılan, erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik proje kapsamında çalışmalar sürüyor.
Çocukların eğitimlerini güven içinde sürdürmesini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde tedbir alan ekipler, okulları da ziyaret ederek çocuklarla bir araya geliyor.
İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliği ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, "Ben Daha Çocuğum" projesi çerçevesinde, ilçedeki Topaktaş İlkokulunu ziyaret etti.
Çocuklara çeşitli hediyeler verip onlarla oyunlar oynayan ekip, çocukların ilgi odağı oldu.
Arama kurtarma köpeği "Pati"nin okul bahçesindeki gösteri de ilgiyle izleyen öğrenciler, jandarmanın kadın personeliyle fotoğraf çektirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Doktoru darp eden güvenlik görevlisi açığa alındı
16 Mayıs 2019 21:41
|Sağlıkta PDC'ler yeniden düzenleniyor
16 Mayıs 2019 16:36
|İSG sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri
16 Mayıs 2019 15:16
|Sağlık Bakanlığı, tatilde, diyalizi uygulaması yapacak illeri belirledi
16 Mayıs 2019 11:50
|Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
16 Mayıs 2019 10:04
|Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
16 Mayıs 2019 08:51
|BDDK Başkanlığı'na Mehmet Ali Akben atandı
16 Mayıs 2019 07:21
|F-35'ler için kurulan merkez tamamlandı
16 Mayıs 2019 06:50
|Veri güvenliğinde kontrol sizde olsun
16 Mayıs 2019 06:10
|HSK, birinci snıfa ayrılma incelemesine tabi tutacağı personeli açıkladı
16 Mayıs 2019 04:18