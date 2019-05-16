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Kadın jandarmalar çocukların gönlüne dokunuyor

Van'da yürütülen "Ben Daha Çocuğum" projesi kapsamında kadın jandarma ekipleri, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle keyifli vakit geçiriyor
 16 Mayıs 2019 23:28
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Kadın jandarmalar çocukların gönlüne dokunuyor

Van'da yürütülen "Ben Daha Çocuğum" projesi kapsamında kadın jandarma ekipleri, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret ederek öğrencilere keyifli anlar yaşatıyor.

İl Jandarma Komutanlığınca Valilik koordinesinde başlatılan, erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik proje kapsamında çalışmalar sürüyor.

Çocukların eğitimlerini güven içinde sürdürmesini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde tedbir alan ekipler, okulları da ziyaret ederek çocuklarla bir araya geliyor.

İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliği ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, "Ben Daha Çocuğum" projesi çerçevesinde, ilçedeki Topaktaş İlkokulunu ziyaret etti.

Çocuklara çeşitli hediyeler verip onlarla oyunlar oynayan ekip, çocukların ilgi odağı oldu.

Arama kurtarma köpeği "Pati"nin okul bahçesindeki gösteri de ilgiyle izleyen öğrenciler, jandarmanın kadın personeliyle fotoğraf çektirdi.
Anadolu Ajansı
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