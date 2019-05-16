Ailece el ele verip toprağı sanata dönüştürüyorlar

Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde, çanak ustası anne ve baba, çocuklarının da yardımıyla atölyelerinde ürettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışına satıyor.

Ortaokul yıllarında mesleğe başlayan 38 yaşındaki Muharrem Akkuş, 16 yıldır da eşi Özlem Akkuş (34) ile toprağı sanata dönüştürüyor. Çifte, ürünleri hazırlarken, mesleği öğrettikleri çocukları da yardımcı oluyor.

Anne Özlem ve baba Muharrem Akkuş, oğulları Deniz (14) ile tezgahta çamura şekil verirken, kızları Melisa (12) da kurumaya bırakılan ürünlerle ilgileniyor.

Muharrem Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sanat altın bileziktir." atasözünden yola çıkarak mesleğini eşine ve çocuklarına öğretme yolunu seçtiğini söyledi.

Mesleğin Avanos'ta babadan oğla geçtiğini ifade eden Akkuş, "Babamdan öğrendim, evlendikten sonra eşime öğrettim, şimdi de oğlumu yetiştiriyorum. Eşimle atölyede çalışıyoruz, oğlum ve kızım da okuldan sonra ve hafta sonları bize yardım ediyor." dedi.

Akkuş, çevresindeki diğer çanak ustalarının, ailesiyle çalışmasından dolayı kendisini takdir ettiğini belirtti.

El birliğiyle ortaya çıkardıkları ürünlere talebin yoğun olduğunu dile getiren Akkuş, "Yoğurt kabı, kebap ve su testileri ile süs eşyalarından daha çok yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz, aracı firmalarla da yurt dışına satış yapıyoruz. Taleplere cevap vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Çevremden güzel tepkiler alıyorum"

Özlem Akkuş ise evliliklerinin ilk günlerinden beri atölyede eşiyle çalıştığını ifade etti.

İlgi duyduğu için mesleği öğrenmek istediğini, toprakla uğraşarak ortaya güzel ürünler çıkarmaktan mutlu olduğunu anlatan Akkuş, şunları kaydetti:

"Seviyorum bu işi. Birlikte mesleği sürdürmeye çalışıyoruz. Hevesli olduğum ve el yatkınlığım bulunduğu için işi kolay öğrendim. İlçede çanak ustaları genelde erkeklerden oluşuyor. 'Erkek işini kadın yapamaz.' denir ama istendiğinde yapılabiliyor. Eşimle aynı atölyede çalışmak da güzel. Bir arada olmaktan hiç sıkılmadık. Bazen izin yapıp evde olduğumda daha çok sıkılıyorum. Eşlerin birbiriyle çalışması güzel bence. Çevremden güzel tepkiler alıyorum."

Deniz Akkuş da el sanatlarına ilgi duyduğunu söyledi.

Güzel sanatlar fakültesine giderek mesleğe yenilikler katmayı hedeflediğini belirten Akkuş, "Okuldan sonra, boş vakitlerde babam ve anneme yardım etmek için atölyeye geliyorum." dedi.

Melisa Akkuş da çanakçılığın kendisi için keyifli bir uğraş olduğunu dile getirdi.