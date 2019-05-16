'Sözleşmelilerin kadroya geçmesi kaçınılmaz'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kadrolu istihdam tali yola doğru dönüştürülüyor. Bu doğru değil, bunu kabul edemeyiz. Sözleşmelilerin kadroya geçmesi kaçınılmazdır, bunu sağlamak zorundayız." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a gelen Yalçın, Iğdır Valisi Enver Ünlü'yü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Daha sonra Kars Caddesi'ndeki Eğitim-Bir-Sen binasının açılışını gerçekleştiren Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Iğdır Teşkilatı tarafından düzenlenen programa katıldı.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Yeni süreçte önümüzde sözleşmeli arkadaşlarımız var. Bu istihdam modelinde 1965'ten beri devam eden 657 No'lu yasada 4C ve 4B diye istisna tutulan sözleşmelilik ruhsatı tali yolken şimdi ana yola dönüştü. Kadrolu istihdam tali yola doğru dönüştürülüyor. Bu doğru değil, bunu kabul edemeyiz. Sözleşmelilerin kadroya geçmesi kaçınılmazdır, bunu sağlamak zorundayız. Çünkü kamu görevlileri işiyle eşi arasında tercihe zorlanmamalı. Kamu görevlileri 'Eşim orada, işim burada. Ben buradayım, çocuk ortada' gibi bir ikilemin ortasında bırakılmamalı."

- "Doğu'da görev yapanlara ek tazminat uygulanmalı"

Doğu'da görev yapanlara ek tazminat uygulanması gerektiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Eğer ücret farklılığını ortaya koyarsanız insanlar istihdamda güçlük çekilen yerlere gittiklerinde 5 yıl, 10 yıl kendi rızasıyla kalır ve orada hizmet etmenin zevkini alır. Kıdemli personel çocuğu okuyorsa, üniversitede evladı varsa, kiradaysa, zorlanıyorsa 'Ben istihdamda güçlük çekilen yere gideyim, 5 yıl çalışayım, çocuklarım okulu bitirsin, ondan sonra tayinimi tekrar isteyeyim' diye buraya tercihen gelir. Yoksa burada sözleşmeli istihdamla personel tutma yöntemi ilk anlamda heyecan verir ama daha sonra bizim 2011'den önce yaşadığımız bütün tartışmaları yeniden yaşamamızı sağlar."

Yalçın, programın ardından kentte görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarını dinledi.