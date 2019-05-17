Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp

YENİ TAKVİM NEDENİYLE, BOŞTA KALAN OKUL YÖNETİCİLERİ, TAYİN DÖNEMİNİ KAÇIRMIŞ OLACAK Milli Eğitim Bakanlığının yeni yayınladığı yönetici atama takvimi, tercih yapıp da herhangi bir yere yerleşemeyecek olan yöneticileri mağdur edecek. Çünkü il içi ve iller arası nakiller en son 14 Haziran'da sona erecek.