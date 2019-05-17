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Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp

19 Mayıs 1919'un 100 yılı dolaysıyla sahneye konulan gösteri, Binali Yıldırım'ı protesto gösterisine dönüştü
 17 Mayıs 2019 00:15
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Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp

İstanbul Beyoğlu'ndaki Haliç Gösteri Merkezi, dün gece, 19 Mayıs 1919'un 100 yılı dolaysıyla hazırlanan Yeniden Doğuş Operasına ev sahipliği yaptı.

Samsun Devlet ve Opera ve Balesince sahneye konulan operaya, Binali Yıldırım'ın da katılması sonrasında, seyirciler protesto gösterisine başladı.

Operaya katılanların büyük bir kısmı, önce "Her Şey Çok Güzel Olacak" sloganları atmaya başladı.

Bir süre sonra da, Mustafa Kemal'in Askerleriyiz şeklinde bağırıldı.

İşte, bu ülkede Başbakalık, Meclis Başkanlığı yapan Binali Yıldırım'a yapılan büyük ayıp

İŞTE O ANLARIN VİDEOSU


Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp 1

Operaya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp 2
Memurlar.Net - Özel

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