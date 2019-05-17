Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp
|17 Mayıs 2019 00:15
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İstanbul Beyoğlu'ndaki Haliç Gösteri Merkezi, dün gece, 19 Mayıs 1919'un 100 yılı dolaysıyla hazırlanan Yeniden Doğuş Operasına ev sahipliği yaptı.
Samsun Devlet ve Opera ve Balesince sahneye konulan operaya, Binali Yıldırım'ın da katılması sonrasında, seyirciler protesto gösterisine başladı.
Operaya katılanların büyük bir kısmı, önce "Her Şey Çok Güzel Olacak" sloganları atmaya başladı.
Bir süre sonra da, Mustafa Kemal'in Askerleriyiz şeklinde bağırıldı.
İşte, bu ülkede Başbakalık, Meclis Başkanlığı yapan Binali Yıldırım'a yapılan büyük ayıp
İŞTE O ANLARIN VİDEOSU
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