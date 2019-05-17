Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik
|17 Mayıs 2019 00:56
|Yazdır
Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 16/11/2017 tarihli ve 30242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(2) Kurulun beş üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, dört üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilir."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"İkinci Başkanın da bulunmadığı hallerde, Başkan tarafından belirlenen bir üye Başkana vekalet eder."
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
17 Mayıs 2019 00:57
|Tarım Şürası Yönetmeliği Yayımlandı
17 Mayıs 2019 00:55
|Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp
17 Mayıs 2019 00:15
|17 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
17 Mayıs 2019 00:02
|'Sözleşmelilerin kadroya geçmesi kaçınılmaz'
16 Mayıs 2019 23:58
|MHP İl Başkanı'ndan Cem Yılmaz'a sert tepki
16 Mayıs 2019 23:38
|'Ekrem İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun adayıdır'
16 Mayıs 2019 23:33
|Soylu: DHKP/C'lilerin Mahmut Tanal ile bağlantısı var
16 Mayıs 2019 23:08
|Akar ve komutanlar gazilerle iftarda buluştu
16 Mayıs 2019 23:03
|Tire Belediyesi borçlarını pankartla duyurdu
16 Mayıs 2019 22:57