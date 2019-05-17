Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağındaki göçükte bir işçi yaralandı
|17 Mayıs 2019 05:32
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gelik beldesinde ruhsatsız işletildiği ileri sürülen maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.
Göçükte mahsur kalan Taner Nasuhoğlu, mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Özel bir araçla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine getirilen Nasuhoğlu'nun hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ve jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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