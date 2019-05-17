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Küçükçekemece'de palet fabrikası alevlere teslim oldu

Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki bir palet fabrikasında henüz bilinmeylen bir nedenle yangın çıktı.
 17 Mayıs 2019 04:04
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Küçükçekemece'de palet fabrikası alevlere teslim oldu

Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki ahşap palet fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına bakmaya gelen vatandaşlar ise panik içinde, yakındaki tepeye çıkarak film izler gibi alevleri izledi.

Yangın, Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki bir ahşap palet fabrikasında çıktı. edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede paletleri etkisi altına aldı. Fabrikanın büyük bir alanına kaplayan alevlerden çıkan dumanlar gökyüzüne yükseldi. Yangını fark eden güvenlik görevlilerin ihbarı üzerine, olay yerine Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Sefaköy, Bakırköy ve İkitelli'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis caddeyi trafiğe kapattı

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de caddeyi yaya ve araç trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Alevlerin yanındaki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcayan itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan yangın devam ederken, fabrika çalışanlarının paletleri kurtarmaya çalıştığı görüldü. Alevlere teslim olan fabrikaya bakmaya gelen 'meraklı vatandaşlar' ise tepenin yakınındaki tepenin üstüne çıkarak, film izler gibi alevleri izledi.

İtfaiyenin soğutma çalışması devam ederken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
İhlas Haber Ajansı
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