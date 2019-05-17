1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıda yeni düzenleme: Savcı bir şans daha verecek

Yargı yükünü hafifletmek için savcılara dava açmadan önce uzlaştırma yetkisi geliyor. Şu anda sınırlı şekilde uygulanan sistem yeni düzenlemeyle 2 yıla kadar olan suçları kapsayacak. Savcı 5 yıl dava açmama yetkisine sahip olacak
 17 Mayıs 2019 06:10
Yazdır
Yargıda yeni düzenleme: Savcı bir şans daha verecek

AK Parti hukukçuları, yargılama sisteminde savcıların dava açma süreçlerine dair 'ABD modeli' yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. Son aşamaya getirilen ve yasa teklifi olarak Meclis gündemine getirilmesi planlanan taslağa göre savcılara, basit suçlarda tıpkı ABD'deki gibi, dava açmadan önce tarafları 'uzlaştırma' yetkisi verilecek. Bugüne kadar bir yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlar için uygulanan "uzlaşma" yöntemi 2 yıla kadar olan suçları kapsayacak şekilde genişletilecek. Savcılara, bu suçları işleyenler hakkında önce uzlaştırma yolunu deneme ve 5 yıl boyunca da dava açmama yetkisi verilmesi öngörülüyor. Düzenlemeyle, basit suçlarla ilgili karşılıklı tarafların uzlaşması sağlanarak, dava açılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

2005'TE GELDİ

Türk yargı sistemine 2005 yılında ilk kez giren "uzlaşma" kapsamındaki suçların başında, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar geliyor. Ancak şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "kasten yaralama", "Taksirle yaralama", "Konut dokunulmazlığının ihlali", "Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması", "Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması", "İş ve çalışma hürriyetini ihlal", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma", "Hakaret", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal", "Kişiler arasındaki konuşmaları dinlenmesi ve kayda alınması", "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Alacağın tahsili maksadıyla cebir veya tehdit kullanılması", "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "Hakkı olmayan yere tecavüz", "Ticari sır, müşteri sırrı veya bankacılık sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklama" suçları, bazı koşullar için belirli istisnaları içermekle birlikte uzlaşma kapsamında yer alıyor.

PROSEDÜR NASIL İŞLİYOR?

Mevcut uygulamada uzlaşma prosedürü, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve ilgili yönetmelik çerçevesinde yürütülüyor. Uzlaşmada ilk olarak, karakol veya Cumhuriyet Savcılığında uzlaşma teklifinde bulunulması ile başlıyor. CMK'nın 'uzlaşma' başlığı altında düzenlenen 253. Maddesinde, "Cumhuriyet savcısı, yapılan soruşturmanın durumuna göre, kanunun uzlaşma yapılabilmesi olanağını verdiği hallerde, faili bu kanunun öngördüğü usullere göre davet ederek suçtan dolayı sorumluluğu kabul edip etmediğini sorar" deniyor. Bu teklife olumsuz cevap verilirse soruşturma sürdürülerek dava açma süreci işletilmeye başlanıyor.

SAVCIYA DAVA AÇMAMA YETKİSİ

Getirilmek istenen düzenlemeyle, bugüne kadar sistemde olmayan savcıya dava açmama yetkisinin verilmesi söz konusu olacak. Buna göre savcı, kapsama giren suçlarda uzlaşma arayacak. Süreci takip edecek olan savcı, 5 yıl boyunca dava açmayabilecek. Cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, ön ödemeye tabi suçlar ile etkin pişmanlık hükümlerine yer veren suçlar ise uzlaşma kapsamı dışında tutulmuş durumda. Yeni çalışmada da hem cinsel saldırı suçları, hem de uyuşturucu, terör ve örgütlü suçlar uzlaşma dışında tutulmaya devam edilecek.

  • ŞERİFE GÜZEL

Star Gazetesi
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Düşük kurdan döviz bozdurma' vaadiyle dolandırıcılık
15 Mayıs 2019 22:45		 İşte tarihi yalıya çarpan geminin ödeyeceği miktar
15 Mayıs 2019 21:18
TBMM çalışanını rehin almak isteyen 2 DHKP/C'li yakalandı
14 Mayıs 2019 20:50		 Kırklareli'nde Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı
13 Mayıs 2019 23:37
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 7 kişi gözaltında
13 Mayıs 2019 21:28		 Lise öğrencisini 14 kez bıçakladı, tahliye oldu
13 Mayıs 2019 19:29
Korkunç olay öğretmenine verdiği mektupla ortaya çıktı
13 Mayıs 2019 19:23		 Gazeteci Demirağ'ı darp eden iki şüpheli yakalandı
11 Mayıs 2019 19:09
Başsavcılık, o paylaşımlara soruşturma başlattı
11 Mayıs 2019 18:27		 Savcılıktan kayıp Ecrin ile ilgili açıklama
11 Mayıs 2019 16:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:25 - Emekliye verilecek bayram ikramiyesi kapsamı genişledi08:20 - Kirli ittifak ABD'de buluştu08:05 - Sahurda uğurladık sahurda şehit oldu07:50 - Anne karganın gazabına uğradı07:40 - Süleyman Soylu oyların kimin çaldığını açıkladı: Sandık başkanları07:35 - Bilirkişi: Şule Çet'in ayakkabısının önce düşmesi intihara aykırı07:20 - Milli Görüşün duayenleri SP'yi değil AK Parti'yi desteklemeye çağırdı07:10 - Soylu: İhraç edilenlere pasaport verilemez07:05 - Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?06:40 - 19 Mayıs'a soykırım hakareti
06:30 - Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak-Haritalı06:10 - Yargıda yeni düzenleme: Savcı bir şans daha verecek05:36 - ABD'den Türkiye'ye vergi indirimi05:32 - Zonguldak'ta maden ocağında göçük05:01 - Binali Yıldırım: Oylar sandıkta hiç edildi04:04 - Küçükçekemece'de palet fabrikası alevlere teslim oldu00:57 - Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği00:56 - Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp
Soylu: İhraç edilenlere pasaport verilemez
Yargıda yeni düzenleme: Savcı bir şans daha verecek
Milli Görüşün duayenleri SP'yi değil AK Parti'yi desteklemeye çağırdı
Süleyman Soylu oyların kimin çaldığını açıkladı: Sandık başkanları
Fen işleri müdürüne ek özel hizmet tazminatı verilir mi?
ABD'den Türkiye'ye vergi indirimi
Tarım Şürası Yönetmeliği Yayımlandı
17 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bilgisayar yazılımları ile istihbarat 2
galatasaray'ın tüm futbol kurumlarını yönetmesi 4
güneş kremi 4
kadının kocasını kıskanması 5
Şener Şen 4
otogar 4
Hulyaaadeniz 1
Çay demleyemeyen kızın ankastre mutfak istemesi 6
döviz satışlarına vergi getirilmesi 4
türk futbolunun en beyefendi futbolcuları 5
SON İLANLAR
Yozgat Ovakent Belediyesi 1 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 24 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Ekinözü Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 30 İşçi Alacak
Isparta Senirkent Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Gümüşhane Siran Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam