19 Mayıs'a soykırım hakareti

Anadolu'yu işgal etmek isteyenlerin emellerini milletin yırtıp attığı Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılında, 100 yıl önceki tehditler yeniden hortluyor. Türkiye'nin, Milli Mücadele fitilinin ateşlendiği Samsun'dan 19 Mayıs'ta başlayarak 2023'e kadar İstiklal Harbi'ni kutlamaya hazırlandığı görkemli etkinlikler, Ermeni yalanlarının ardından şimdi de Pontus iddiasıyla bulandırılmaya çalışılıyor. Geçmişte Ermeni ve Rumları Sevr planları için kullananlar 100 yıl sonra Anadolu üzerindeki hesaplarını sözde soykırım iddialarını çeşitlendirerek ısıtmaya çalışıyor. 70'li yıllarda terör örgütü ASALA ile aynı anda başlatılan sözde 'Ermeni Soykırımı' kampanyasına, hemen ardından Kürtlerin istismarı için bölücü örgüt PKK'nın ortaya çıkması eklenmişti. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlerin açmak istediği konu başlıklarına son dönemde sözde 'Pontus Soykırımı' da eklendi.

YUNANİSTAN UZUN ZAMANDIR KAŞIYOR

Pontus yalanı özellikle Yunanistan'ın destekleriyle son yıllarda ivme kazandı. Yunan Meclisi, 1994 yılında aldığı kararla, sözde 'Pontus Soykırımı' iddiasını devlet tezi haline getirdi. Pontus rüyası kuran çevreler de son dönemde bu propagandayı artırdı. Yunanlılar sözde soykırımın 100. yıldönümü iddiasıyla etkinlikler düzenleyecek; Pam-Pontuslular Federasyonu (POE) Atina ve Pire'de anma etkinlikleri yapacak. Yunanlılar 19 Mayıs'taki bir dizi etkinliğin ardından Atina'daki Türk büyükelçiliğine yürüyerek sözde soykırımı anlatan bildiriler okuyacak.

VALİLİK PROVOKASYONA İZİN VERMEDİ

Pontus yalanını sıcak tutmak isteyen çevreler, Türkiye'de son dönemde sağlanan demokratik ortamı da istismar etmeye başladı. İstismar girişiminin son örneği başkent Ankara'da yaşandı. KESK'e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın genel merkezinde toplanmak isteyen Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi üyeleri, Kurtuluş Mücadelesi'nin 100. yıldönümünü sözde 'Pontus Soykırımı'nın 100. yıldönümüymüş gibi anmaya kalkıştı. Ankara Valiliği'nin izin vermeyerek büyük bir provokasyonu önlediği etkinlikte, sözde soykırım iddiaları konuşulacaktı

Nur Banu Aras