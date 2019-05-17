1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?

İzmir'in Bayraklı ilçesinde üniversite kimya bölümü öğrencisi gencin internetten siparişle aldığı siyanürü ailesine "şerbet" diye içirmesi sonucu anne ve babası hayatını kaybetti, iki kardeşi ve kendisi hastaneye kaldırıldı
 17 Mayıs 2019 07:05
Yazdır
Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?

Birçok endüstri kolunda kullanılan siyanür, içerdiği bileşikler nedeniyle insan vücudunda bir zehre dönüşüyor.

Yaşanan talihsiz olay sonrası siyanür ile ilgili araştırmalarına hız veren GZT editörleri, internet üzerinden siyanür siparişi vermeyi denedi.

'Kontrollü kimyasal'lar arasında yer alan siyanür siparişimize bazı firmalar olumlu yaklaşım gösterirken bazı firmalar ise şahıs üzerine kesinlikle satış yapılmayacağını söyledi.




Siyanür nedir?

Farklı endüstri kollarında ve madencilikte yaygın şekilde kullanılan siyanür, içerdiği bileşikler nedeniyle insan sağlığı için oldukça tehlikeli bir madde. Vücuda fazla miktarda alındığında etkili bir zehire dönüşen bu kimyasal oldukça tehlikeli ve 'kontrollü kimyasallar' listesinde yer alıyor.


GZT'nin deneyimlemek adına aradığı kimyasal satışı yapan firmalardan bazıları 'kaç ton' istediğimizi sorarken bazıları ise belli başlı prosedürlerin varlığını hatırlattı.

Siyanürde kısıtlama var mı?

Birçok alanda kullanılan siyanüre ulaşmak, "Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik" ile 16.06.2004 tarih ve 25494 sayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Endüstride kullanılan siyanürler 50 kilogramlık bidonlarda satılıyor.



Endüstride kullanılan siyanürler 50 kilogramlık bidonlarda satılıyor.


Yönetmeliğin amacı ne?

Yönetmeliğin 7. maddesi, üretime/ithalata konu yönetmelik eki kimyasal maddelerin yurt içinde gerekli denetimlerinin yapılabilmesi adına dağıtım kanallarının her birinin ve son kullanıcısının tespit edilmesini amaçlamış olup, yurt içinde birden çok satış basamağını içerebilen bu tür kontrole tabi kimyasalların, suistimalinin önlenmesi amaçlanmaktadır.
Siyanürü kapsayan bir yönetmelik olmasına rağmen sağlıklı bir kontrolün olmaması bu tehlikeli maddeye ulaşımın kolaylıkları tehlikenin boyutunu da gözler önüne seriyor.

Bazı satış yapan sitelerde bu uyarılara yer verildi.



Bazı satış yapan sitelerde bu uyarılara yer verildi.


GZT editörleri siyanür siparişi verdi!

İzmir'de yaşanan talihsiz olay sonrası siyanür ile ilgili araştırmalarına hız veren GZT editörleri, internet üzerinden siyanür siparişi vermeyi denedi. 'Kontrollü kimyasal'lar arasında yer alan siyanüre küçük miktarlarda ulaşmak internet üzerinden alışveriş yapabiliyorsanız oldukça basit bir konu.

Öte yandan bu konuya oldukça titiz davranan firmalar da mevcut. Kesinlikle şahıs üzerinden satış yapmıyorlar ve şirket adı talep ederek bu konuda sıfır tolerans çalışıyorlar.



Aydınoğlu: Kolay bir şekilde temin ediliyor olması vahim bir durum

GZT'in ulaştığı Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bu tür tehlikeli maddelerin satışlarında bir kısıtlama olmasına vurgu yapan Ağaoğlu, "Nasıl ki bazı uyuşturucu ilaçlar yeşil reçeteye bağlanmış, reçetesiyle tüketiciye verilebiliyorsa bu tür tehlikeli maddelerin satışı da aynı şekilde gerçekleşmeli." dedi.


Siyanüre karşı benzin örneği

"Şuan da mesela araç dışında benzin satışı yok." diyerek tehlikeli maddelerden benzinin satışına dikkati çeken Ağaoğlu şöyle konuştu:

"Satılacaksa bile gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Nedir bu prosedürler dersek. Benzin almak isteyen kişi, arabasının ruhsatını, kimliğini ve benzin almasındaki gerekçesini beyan etmek durumunda. Ancak bu şekilde benzin verilebiliyor. Benzinden çok daha tehlikeli olan siyanürün piyasadan çok daha kolay bir şekilde temin ediliyor olması vahim bir durum.


"Bakanlık satışın nasıl yapıldığını tespit etmeli"

Tüketici kanununa göre tehlikeli sağlığa zararlı ürünlerin satışı yasaktır. Bu ürünlerin satışı için bakanlıktan izine tabidir. Bakanlık bu konunun üzerine gidip bu satışın nasıl yapıldığını tespit edip gerekirse savcılığa suç duyurusunda bulunmalı ve satışı önleyecek tedbirler almalıdır. Gerekirse o iş yeri de mühürlenmelidir."
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sahurda uğurladık sahurda şehit oldu
17 Mayıs 2019 08:05		 Anne karganın gazabına uğradı
17 Mayıs 2019 07:50
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak-Haritalı
17 Mayıs 2019 06:30		 Zonguldak'ta maden ocağında göçük
17 Mayıs 2019 05:32
Küçükçekemece'de palet fabrikası alevlere teslim oldu
17 Mayıs 2019 04:04		 Ailece el ele verip toprağı sanata dönüştürüyorlar
16 Mayıs 2019 23:53
Salonda 'boksör' arazide 'güvercin' yetiştiriyor
16 Mayıs 2019 23:23		 2 yıl kıraathaneye gitmedi, 10 bin lira biriktirdi
16 Mayıs 2019 23:18
Süs tavuğu ve horozu merakı gelir kapısı oldu
16 Mayıs 2019 22:36		 Zabıta komiseri kansere yenik düştü
16 Mayıs 2019 21:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:25 - Emekliye verilecek bayram ikramiyesi kapsamı genişledi08:20 - Kirli ittifak ABD'de buluştu08:05 - Sahurda uğurladık sahurda şehit oldu07:50 - Anne karganın gazabına uğradı07:40 - Süleyman Soylu oyların kimin çaldığını açıkladı: Sandık başkanları07:35 - Bilirkişi: Şule Çet'in ayakkabısının önce düşmesi intihara aykırı07:20 - Milli Görüşün duayenleri SP'yi değil AK Parti'yi desteklemeye çağırdı07:10 - Soylu: İhraç edilenlere pasaport verilemez07:05 - Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?06:40 - 19 Mayıs'a soykırım hakareti
06:30 - Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak-Haritalı06:10 - Yargıda yeni düzenleme: Savcı bir şans daha verecek05:36 - ABD'den Türkiye'ye vergi indirimi05:32 - Zonguldak'ta maden ocağında göçük05:01 - Binali Yıldırım: Oylar sandıkta hiç edildi04:04 - Küçükçekemece'de palet fabrikası alevlere teslim oldu00:57 - Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği00:56 - Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp
Soylu: İhraç edilenlere pasaport verilemez
Yargıda yeni düzenleme: Savcı bir şans daha verecek
Milli Görüşün duayenleri SP'yi değil AK Parti'yi desteklemeye çağırdı
Süleyman Soylu oyların kimin çaldığını açıkladı: Sandık başkanları
Fen işleri müdürüne ek özel hizmet tazminatı verilir mi?
ABD'den Türkiye'ye vergi indirimi
Tarım Şürası Yönetmeliği Yayımlandı
17 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
la casa de papel 3
patates kızartması 4
Fabricio Agosto Ramirez 1
Antoine Griezmann 1
Game of Thrones 1
ıssız adam 5
miguel lopes 5
çalış senin de olur 3
baklava 6
17.05.2019 fenerbahçe vs anadolu efes maçı 3
SON İLANLAR
Yozgat Ovakent Belediyesi 1 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 24 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Ekinözü Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 30 İşçi Alacak
Isparta Senirkent Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Gümüşhane Siran Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam