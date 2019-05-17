Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?

Birçok endüstri kolunda kullanılan siyanür, içerdiği bileşikler nedeniyle insan vücudunda bir zehre dönüşüyor.

Yaşanan talihsiz olay sonrası siyanür ile ilgili araştırmalarına hız veren GZT editörleri, internet üzerinden siyanür siparişi vermeyi denedi.

'Kontrollü kimyasal'lar arasında yer alan siyanür siparişimize bazı firmalar olumlu yaklaşım gösterirken bazı firmalar ise şahıs üzerine kesinlikle satış yapılmayacağını söyledi.













Siyanür nedir?

Farklı endüstri kollarında ve madencilikte yaygın şekilde kullanılan siyanür, içerdiği bileşikler nedeniyle insan sağlığı için oldukça tehlikeli bir madde. Vücuda fazla miktarda alındığında etkili bir zehire dönüşen bu kimyasal oldukça tehlikeli ve 'kontrollü kimyasallar' listesinde yer alıyor.



GZT'nin deneyimlemek adına aradığı kimyasal satışı yapan firmalardan bazıları 'kaç ton' istediğimizi sorarken bazıları ise belli başlı prosedürlerin varlığını hatırlattı.

Siyanürde kısıtlama var mı?

Birçok alanda kullanılan siyanüre ulaşmak, "Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik" ile 16.06.2004 tarih ve 25494 sayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Endüstride kullanılan siyanürler 50 kilogramlık bidonlarda satılıyor.





Endüstride kullanılan siyanürler 50 kilogramlık bidonlarda satılıyor.



Yönetmeliğin amacı ne?

Yönetmeliğin 7. maddesi, üretime/ithalata konu yönetmelik eki kimyasal maddelerin yurt içinde gerekli denetimlerinin yapılabilmesi adına dağıtım kanallarının her birinin ve son kullanıcısının tespit edilmesini amaçlamış olup, yurt içinde birden çok satış basamağını içerebilen bu tür kontrole tabi kimyasalların, suistimalinin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Siyanürü kapsayan bir yönetmelik olmasına rağmen sağlıklı bir kontrolün olmaması bu tehlikeli maddeye ulaşımın kolaylıkları tehlikenin boyutunu da gözler önüne seriyor.

Bazı satış yapan sitelerde bu uyarılara yer verildi.





Bazı satış yapan sitelerde bu uyarılara yer verildi.



GZT editörleri siyanür siparişi verdi!

İzmir'de yaşanan talihsiz olay sonrası siyanür ile ilgili araştırmalarına hız veren GZT editörleri, internet üzerinden siyanür siparişi vermeyi denedi. 'Kontrollü kimyasal'lar arasında yer alan siyanüre küçük miktarlarda ulaşmak internet üzerinden alışveriş yapabiliyorsanız oldukça basit bir konu.

Öte yandan bu konuya oldukça titiz davranan firmalar da mevcut. Kesinlikle şahıs üzerinden satış yapmıyorlar ve şirket adı talep ederek bu konuda sıfır tolerans çalışıyorlar.







Aydınoğlu: Kolay bir şekilde temin ediliyor olması vahim bir durum

GZT'in ulaştığı Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bu tür tehlikeli maddelerin satışlarında bir kısıtlama olmasına vurgu yapan Ağaoğlu, "Nasıl ki bazı uyuşturucu ilaçlar yeşil reçeteye bağlanmış, reçetesiyle tüketiciye verilebiliyorsa bu tür tehlikeli maddelerin satışı da aynı şekilde gerçekleşmeli." dedi.



Siyanüre karşı benzin örneği

"Şuan da mesela araç dışında benzin satışı yok." diyerek tehlikeli maddelerden benzinin satışına dikkati çeken Ağaoğlu şöyle konuştu:

"Satılacaksa bile gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Nedir bu prosedürler dersek. Benzin almak isteyen kişi, arabasının ruhsatını, kimliğini ve benzin almasındaki gerekçesini beyan etmek durumunda. Ancak bu şekilde benzin verilebiliyor. Benzinden çok daha tehlikeli olan siyanürün piyasadan çok daha kolay bir şekilde temin ediliyor olması vahim bir durum.



"Bakanlık satışın nasıl yapıldığını tespit etmeli"

Tüketici kanununa göre tehlikeli sağlığa zararlı ürünlerin satışı yasaktır. Bu ürünlerin satışı için bakanlıktan izine tabidir. Bakanlık bu konunun üzerine gidip bu satışın nasıl yapıldığını tespit edip gerekirse savcılığa suç duyurusunda bulunmalı ve satışı önleyecek tedbirler almalıdır. Gerekirse o iş yeri de mühürlenmelidir."

