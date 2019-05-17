Milli Görüşün duayenleri SP'yi değil AK Parti'yi desteklemeye çağırdı





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimlerine yeniden Necdet Gökçınar ile gireceklerini duyurmasının ardından gözler Saadet Partisi tabanına çevrildi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan ile siyasete başlayıp, partilerinde görev alan isimler, yenilenecek İstanbul seçiminde oy verilecek adayın özenle seçilmesi çağrısı yaptı.



Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan hayattayken Saadet Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Necmettin Aydın, "94 ruhuyla İstanbul'u CHP'den aldık. Bugün 23 Haziran seçimlerinde aday göstermek, İstanbul'u yeniden CHP'ye vermek gibidir. Beylikdüzü Belediyesi'ni borç batağına sokan biri İstanbul'u da batıracaktır. Bu kişiyi İstanbul'a getirmek ihanettir. Terör örgütüyle yapılan ittifak ile belediyenin kadrolarına terör sempatizanlarının yerleştirilmesi çok kötü sonuçlara zemin hazırlar. İstanbul'u kaosa sürükleyecek birtakım işlerin organize edilmesinin engellenmesi için seçimlerde kime oy verildiği çok önemlidir. İstanbul seçimlerinin kaybedilmesi Türkiye'deki istikrarın da sarsılması demektir. Türkiye düşmanlarının motive olması demektir İstanbullu seçmen buna fırsat vermeyecektir" dedi. Necmettin Aydın aynı zamanda Milli Görüş Platformu'nun sözcüğünü de yapıyor.

Aklı selimle hareket edin







Refah Partisi'nde Ankara Milletvekilliği yapan Ahmet Bilge, 40 yıl Necmettin Erbakan ile yan yana yürüdüklerini belirterek, "Şu anki Saadet Partisi'nin Necmettin Erbakan'ın öğretileriyle uzaktan yakından ilgisi yok" dedi. Ahmet Bilge şöyle konuştu: "Saadet Partisi'nin tavrını hiçbir zaman tasvip etmiyorum. Erbakan hocanın düşünceleriyle, felsefesiyle bu tutumun da uzaktan yakından ilgisi yok. Büyük fark var, büyük sapma var. Hem kendi inançlarına aykırı hem de Erbakan'ın ortaya koyduğu gerçeklere aykırı. Bunu niye yapıyorlar anlayamıyorum. Ne menfaat var anlamak mümkün değil. Saadet Partisi'nin İstanbul'dan aday çıkarması da yanlış. Bunu tüm dünya bilir ki, 10 milyonu aşkın seçmende 0,5'e ulaşan oy oranıyla aday çıkarmaya gerek yok. Burada AK Parti'nin adayını açığa çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu anlamak için siyasetçi olmaya, bir şeyler okumaya gerek yok. Saadet'e oy verenler, buna inanıyorsa ona da yapacak bir şey yok. Ben Saadet Partililerden aklı selim hareket etmelerini istiyorum. Bu kin, bu nefret nereye kadar sürecek. Bunlar doğru değil. Yaşananları nefret duygusu olarak görüyorum" şeklinde konuştu.



Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu, Saadet Partisi yönetiminin birçok seçim bölgesinde gizli ve açık ittifaklarla Milli Görüş çizgisinden çok uzak kişileri belediye meclis üyesi gösterdiğini hatırlattı. Pamukçu, "Bütün bu açık gerçekler dolayısıyla; Milli Görüş beklentisiyle bu partiye verilecek oylar asla Milli Görüş'e verilmiş oylar olmayacaktır. Malum partinin yönetimini elinde bulunduran kadronun yaptığı Erbakan Hocamız'ı ve Milli Görüş'ü temsil etmek değil, Milli Görüş ve Erbakan Hocamız'ı siyasete alet etmektir" dedi.

DOĞRUYA DOĞRU DERİZ

Yeniden Refah, kim yaparsa yapsın doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceklerinin altını çizen Pamuk, "Doğruyu, faydalıyı, hayırlı olanı desteklemek, yanlışı, zararlıyı ve şerri de ortadan kaldırmak temel düsturumuz. Parti olarak ilk günden itibaren ifade ettiğimiz gerçeklerin başında mevcut iktidarın çok sayıda faydalı hizmetlerinin de bulunduğu gerçeğidir. 17 yıldır iktidarda bulunan irade; inanç özgürlüğünün sağlanması alanında önemli adımlar atmıştır. İmam Hatip Liseleri'nin, Kur'an Kursları'nın açılması, başörtüsü zulmünün ortadan kaldırılması ve milletin inancıyla kavgalı devlet yapısından milletin inancıyla barışık bir devlet yapısına geçilmesi gibi çok önemli hizmetler yapıldı. 20 sene öncesinin Türkiye'sinde bir tane başörtülü milletvekiline dahi tahammül edilemezken, bugün başörtülü milletvekillerimiz, bakanlarımız, büyükelçilerimiz oldu. İktidarın yaptığı iç ve dış siyasette önemli hatalar da oldu. Ancak biz 'mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun' tarafında olmayacağız. Tekrarlanan İstanbul seçimlerinde tüm memleket evlatlarının sandık başına giderek işaret ettiğimiz bu gerçekleri göz önünde bulundurarak oylarını kullanmalarını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hoca'nın emeğini heder etmeyin



MSP 16. Dönem milletvekili Gaziantep Şahinbey ilçesinde belediye başkanlığı yapan Mehmet Bozgeyik, 40 yıl Necmettin Erbakan ile omuz omuza mücadele vermiş bir isim. İstanbul ve Ankara'nın Milli görüş lideri için çok önemli olduğunu anlatan Bozgeyik, "Hoca çok önemli bir devlet adamıydı, kıymeti vefatından sonra bilindi. İstanbul ve Ankara'nın alınması kolay olmadı. Dolayısıyla buralar hocanın emanetidir. Dikkat edilmelidir. Saadet Partisi tabanının akıllı hareket etmesi gerekir. Hocanın emaneti heder edilmemelidir" diye konuştu. Saadet Partisi'nin İstanbul'da aday çıkarmaması için uğraş verdiğini anlatan Bozgeyik, "31 Mart'ta çıkardık, yeniden aday çıkaracağız dediler. Binali bey de çok kıymetli bir isim. Onun şahsında İstanbul'un yeniden emin ellerde olacağına inanıyorum. Saadet tabanının bu sefer genel merkezi dinlemeyeceğini, gönlünün sesini dinleyeceğini düşünüyorum. Saadet Partililer, hocanın emanetini heder ettirmez" şeklinde konuştu.

Tüm camiaya zarar verir



Fazilet Partisi Batman Milletvekili Musa Okçu, 18'li yaşlardan bu yana Erbakan çizgisinde olduğunu belirterek, "İstanbul'u hep beraber çalışarak kazandık. İstanbul'un kaybedilmesi hepimizin zararına olur. Bugüne kadar olup biten her şey hepimizin ortak hizmetidir. Bu hizmetin kaybdilmesi tüm inanç camiasına zararınadır. İstanbul'un tarihi dokusunun zararınadır. 94 ruhu olarak bilinen bu ruh, büyük bir heyecan ve çabayla çalıştı. İstanbul'un kazanılması büyük bir milat oldu. Ortak düşüncesi, inancı olan kardeşlerimizin hepsi için İstanbul'u kaybetmek büyük bir teessür oluşturur. Milli Görüş'ün bir paydada birleşmesi bir araya gelmesi lazım. Sadece Türkiye'nin sınırlarına da sığmaması lazım. Ortadoğu, Milli Görüş endeksli sıkıntılar yaşıyor. Irak, Suriye dramı hepimizin dramıdır. Aynı paydada aynı şekilde düşünüyoruz. Hepimiz bir arada olmalıyız. Zaman için inşallah bu şartlar hazırlanır" diye anlattı. Hep Erbakan çizgisinde olduğunu anlatan Okcu, "Hep onun çizgisindeydim, asla da pişman olmadım" dedi.

Erbakan'ı temsil etmiyorlar



Milli Görüş Lideri Erbakan'ın aile doktoru olan ve Refah Partisi'nde milletvekili de yapan Ahmet Feyzi İnceöz: "Şu anki Saadet Partisi'nin konumu Mili Görüş çizgisinden oldukça uzak. Abdülhamit Han, düşmanın okları nereyi gösteriyorsa, bilesiniz ki esas milli olan odur diyor. AB, ABD'nin hedef oklarında şu anki iktidarımız var. Tüm bunlar ortadayken, Temel bey HDP ve CHP ile birlikteliğini de ortaya koydu. Kişi sevdiğiyle beraberdir. 23 Haziran'da herkes safını belli edecek" dedi. İnceöz şöyle konuştu: "Karamollaoğlu Sivas'ta belediye başkanıyken ziyaret edip, parti çalışmalarına katılmamı istemişti. Allah insanın akıbetini hayırlı eylesin diye güzel bir dua vardır. Gidişatı hiç hoş değil. İnşallah İstanbul seçimlerinde bunu telafi ederler, hatalarından dönerler. Göğüs Hastalıkları Uzmanıyım, Erbakan Hoca'nın uzun yıllar en yakınında yer aldım. Sağlığını ailesini en yakından bilen aile doktoruydum. Hocamızın çizdiği çizgiye bunların yolu hiç uyum sağlamıyor. Bizim dayanağımız Allah'tır"

