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Süleyman Soylu oyların kimin çaldığını açıkladı: Sandık başkanları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul seçimlerinde oyları çalanların sandık başkanları olduğunu açıkladı
 17 Mayıs 2019 07:40
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Süleyman Soylu oyların kimin çaldığını açıkladı: Sandık başkanları

TGRT Haber'e konuk olan İçişleri Bakanı Soylu, "83 bin bal gibi oyu Binali Yıldırım'ın karşısında oy sıfır olarak yazılmış. Bunu yapan sandık kurulu başkanları" dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

'Binali Yıldırım mağdur oldu' sözleri ve seçim açıklamaları

Bu seçim hariç, CHP her girdiği seçimde seçim öncesi ve sonrasında 'hırsızlık var' der. Bilgisayar hileleri, uçucu mürekkepler böyle aklımıza bile gelmeyecek saçma sapan bahaneler üretiyorlar. Bir tek bu seçimde birşey söylemediler. Halk evleri seferber olurdu, oy ve ötesi seferber olurdu, bir de kendileri olurdu bu seçim de bunlar olmadı. İstanbul seçimi için düzeltilen seçim kurulu başkanları eski alışkanlıklarıyla kaymakamın verdiği listeyi aldılar. TV'de bunların avukatları seçim kurulu hakkında çıkıp yalan yanlış konuşuyorlar bu da doğru değil.

'Oylar çalındı' iddiaları ve seçim kurullarında FETÖ izi

YSK'nın son kararı olsa partilere seçim kurulu başkanlarını verecek olsaydı bugün bunları konuşuyor olmazdık. Yalnız bunların isimlerini verseydi FETÖ bağlantısı olup olmadığını verirdik. 230 bin memurun kaydını biz sarı zarflarla verdik. Burada bize sormadan hangi memurun nereye verildiğini hangi sandığa verildiğini bilemeyiz ki. 83 bin bal gibi oyu Binali Yıldırım'ın karşısında oy sıfır olarak yazılmış. İşte neden çalınmış diyorum onları. Bunu yapan sandık kurulu başkanları. Milletimin oylarını başka partilere yazmışlar. Bunu sandık kurulu başkanları dışında kimse yapamaz. Bu konuda tek hak iddia edemeyecek kurum CHP'dir. Bizim geçmişimizde oy hırsızlığı hiç olmadı. Sandık kurulu üyesinin başkanı sandık kurulu başkanıdır. 200 sandıklık hile yapılacak alan bulabilirler. CHP akrabası sandık başkanları var. Bu hile metodu bunlara net bir şekilde anlatılmış. Bu metotların hepsi kullanılmış. Oylar 27 bin 500 den 13 bin oya nasıl düşer? Farkı düşerse ikisinde de düşer. Sapma bunda %1-2 olur. Geninde hile olanlar bunu yaparlar.

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