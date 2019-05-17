Anne karganın gazabına uğradı
|17 Mayıs 2019 07:50
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Rize'de çalıştığı yerden öğle paydosuna çıkan İlknur Civil yerde bir karga yavrusunun yattığını fark etti. Yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek için yanına yaklaşan Civil, kargayı araç yolunun kenarından kaldırıp kenara koymak istemişti ki olanlar oldu. Ağaçta bekleyen anne ve 2 yetişkin karganın saldırısına uğrayan Civil sırtından hafif yaralandı.
Olay anını anlatan Civil, "Başıma gelen olay korku filmlerinin sahnelerinde olur ya, onun küçük bir sahnesi gibiydi. Yavruyu görünce annelik duygusuyla alıp kenara bırakma düşüncesi oluştu.
Aslında alıp kenara bırakacaktım ama o sırada büyük bir dehşetle ve şiddetle arkadan kargalar saldırdı. Arkama döndüğümde 3 karga birden saldırıyordu. Koşarak başımı kollayarak kaçtım. Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi. Yavru yuvasına konulduktan sonra bir sükünet oluştu. Ama ben çok korktum" dedi.
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