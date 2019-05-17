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Emekliye verilecek bayram ikramiyesi kapsamı genişledi

Emekliye çifte bayram ikramiyesi ödemeye hazırlanan hükümet, kapsamı genişletti. 200 bine yakın iş göremezlik geliri alan vatandaşa da ikramiye verilecek. Kayıp oranı yüzde 45 olana 450 lira ödenecek
 17 Mayıs 2019 08:25
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Emekliye verilecek bayram ikramiyesi kapsamı genişledi

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren hükümet, aileleriyle beraber 200 bine yakın iş göremezlik geliri alan vatandaşa da bayram ikramiyesi verecek. Hükümet, bu yılın başından itibaren Ekim 2008'den önce sürekli iş göremezlik geliri alırken yaşamını yitirenlerin eş ve çocuklarına da gelir bağlamaya başladı. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 250 lira, yüzde 45 olanlara 450 lira ikramiye ödenecek.

SGK SORULARI YANITLADI

Yaklaşık 12.3 milyon emekli bu yıl çift ikramiye alacak. Emekli ikramiyeleri 27-31 Mayıs tarihleri arasında Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplarda olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, ikramiye ödemeleri ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alan emekli, hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılıyor. Emekli veya hak sahibinin vefatı durumunda hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesi varislerine ödeniyor. Vefat eden sigortalılardan gelir ve aylık alan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında veriliyor. Eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 oranı ile eşe, yüzde 25 oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; bin liralık ikramiye hak sahiplerine hissesi oranında ödeniyor. Eşe 500 lira, yetim çocuğa ise 250 lira bayram ikramiyesi yatırılıyor.

AİLESİ DE ALABİLECEK

İŞ kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, bin liranın yüzde 25'i oranında yani 250 lira tutarında bayram ikramiyesi ödenecek. İş göremezlik aylığı alan kişinin vefatı durumunda ailesi bayram ikramiyesi alabiliyor.

İKRAMİYE GELİR SAYILMIYOR

YILDA iki kez verilen ikramiyeler, bakım yardımında hane içinde kişi başına düşen gelir şartı hesaplamasına dahil edilmiyor. Bu kapsamda bakım desteği kesilenlere yeniden hizmet verilecek, ödenmeyen yardım tutarı ödenecek. İkramiye alanlar arasında şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller de bulunuyor.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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