PKK'nın örgütten kaçanlara infaz çukuru

PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından, Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın, 3'ü kadın 5 teröristi kendi elleriyle öldürdüğü ortaya çıktı. 3 ay önce PKK'nın kamplarından kaçarak, Habur Sınır Kapısı'na gelip güvenlik güçlerine teslim olan 7 terörist arasındaki Dicle Fırat kod adlı bir kadın terörist, ifadesinde vahşeti şöyle anlattı: Geçen yaz Duran Kalkan'ın sorumlu olduğu kamptan 5 kişinin kaçtığı duyuldu. 3 gün sonra Duran Kalkan 80-90 kişinin bulunduğu ormanlık alana gelip hepimizi topladı ve 'içinizde dilimizle anlattıklarımızı anlamayanlar olduğunu görüyoruz.

Bu harekete girmek sizin elinizde ancak çıkmak isteyen, yani hainliğe karar verenlerinize başka dilde konuşacağız. Bu dili hepiniz beyninize kazıyın' dedi. Ardından korumaları, ellerinden birbirine bağlanmış 3'ü kadın 5 kişiyi getirdi. 'Bunlar hareketimize, hainlik yaptı' diye bağıran Kalkan, daire şeklini aldırdığı 5 arkadaşa, kazma-kürek vererek, 'hepinizin içine sığacağı bir çukur kazın' dedi. Bir saat süren kazının ardından, ayaklarıyla arkadaşları çukurunun içine iten Kalkan, korumasından aldığı M-16'yı seriye alıp üzerlerine kurşun yağdırdı. Gözü dönmüş bir halde 3 defa şarjör değiştirip 3'ünü de üzerlerine boşalttı. Çukurun dibi kanla doldu. Sonra da 'biz Öde anlamayana her dilden konuşma var' diyerek kahkaha atıp arazı aracına binerek uzaklaştı.

Örgüt ise, Duran Kalkan'ın kendi eliyle vahşice infaz ettiği 5 arkadaşı, Türk askerinin hava operasyonunda kaybedildiğini duyurdu. İnfaz edilen kadınların kot adları Zilan Güven, Ronya Kars ve Zelal Newal'di. İki erkeğin isimlerini bilmiyorum ama fotoğraflarından tanırım" dedi. Dicle Fırat, infaz edilen 5 teröristi, istihbarat birimlerinin örgütün yayın organlarından elde ettiği fotoğraflardan da teşhis etti. İstihbarat birimleri de infaz edilenlerden Zilan Güven kod adlı kadının Batman nüfusuna kayıtlı Taş, Ronya Kars kod adlı kadının Kars nüfusuna kayıtlı Gülay Sapanlı, Zelal Newal kod adlı kadının İran uyruklu Kabile Rukiye Tayyipzade, erkek teröristlerin de Şırnak nüfusuna kayıtlı Dılgeş Koçer kod adlı Abdulvahap Oğuz ve Mervan Xwinrej kod adlı Mesut Olgun olduğunu belirledi.

'TSK ÖLDÜRDÜ' YALANI

İnfazın da 17 Haziran 2018'de yapıldığını belirleyen istihbarat birimleri örgütün ise infazdan 8 ay sonra 2 Nisan 2019'da, Türk askerinin Avaşin bölgesine düzenlediği hava harekatında öldüklerini açıkladığını tespit etti.