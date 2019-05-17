1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PKK'nın örgütten kaçanlara infaz çukuru

PKK elebaşı Duran Kalkan örgütten kaçmaya çalışan 5 teröriste kendi mezarlarını kazdırıp, infaz etti
 17 Mayıs 2019 08:50
Yazdır
PKK'nın örgütten kaçanlara infaz çukuru

PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından, Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın, 3'ü kadın 5 teröristi kendi elleriyle öldürdüğü ortaya çıktı. 3 ay önce PKK'nın kamplarından kaçarak, Habur Sınır Kapısı'na gelip güvenlik güçlerine teslim olan 7 terörist arasındaki Dicle Fırat kod adlı bir kadın terörist, ifadesinde vahşeti şöyle anlattı: Geçen yaz Duran Kalkan'ın sorumlu olduğu kamptan 5 kişinin kaçtığı duyuldu. 3 gün sonra Duran Kalkan 80-90 kişinin bulunduğu ormanlık alana gelip hepimizi topladı ve 'içinizde dilimizle anlattıklarımızı anlamayanlar olduğunu görüyoruz.

Bu harekete girmek sizin elinizde ancak çıkmak isteyen, yani hainliğe karar verenlerinize başka dilde konuşacağız. Bu dili hepiniz beyninize kazıyın' dedi. Ardından korumaları, ellerinden birbirine bağlanmış 3'ü kadın 5 kişiyi getirdi. 'Bunlar hareketimize, hainlik yaptı' diye bağıran Kalkan, daire şeklini aldırdığı 5 arkadaşa, kazma-kürek vererek, 'hepinizin içine sığacağı bir çukur kazın' dedi. Bir saat süren kazının ardından, ayaklarıyla arkadaşları çukurunun içine iten Kalkan, korumasından aldığı M-16'yı seriye alıp üzerlerine kurşun yağdırdı. Gözü dönmüş bir halde 3 defa şarjör değiştirip 3'ünü de üzerlerine boşalttı. Çukurun dibi kanla doldu. Sonra da 'biz Öde anlamayana her dilden konuşma var' diyerek kahkaha atıp arazı aracına binerek uzaklaştı.

Örgüt ise, Duran Kalkan'ın kendi eliyle vahşice infaz ettiği 5 arkadaşı, Türk askerinin hava operasyonunda kaybedildiğini duyurdu. İnfaz edilen kadınların kot adları Zilan Güven, Ronya Kars ve Zelal Newal'di. İki erkeğin isimlerini bilmiyorum ama fotoğraflarından tanırım" dedi. Dicle Fırat, infaz edilen 5 teröristi, istihbarat birimlerinin örgütün yayın organlarından elde ettiği fotoğraflardan da teşhis etti. İstihbarat birimleri de infaz edilenlerden Zilan Güven kod adlı kadının Batman nüfusuna kayıtlı Taş, Ronya Kars kod adlı kadının Kars nüfusuna kayıtlı Gülay Sapanlı, Zelal Newal kod adlı kadının İran uyruklu Kabile Rukiye Tayyipzade, erkek teröristlerin de Şırnak nüfusuna kayıtlı Dılgeş Koçer kod adlı Abdulvahap Oğuz ve Mervan Xwinrej kod adlı Mesut Olgun olduğunu belirledi.

'TSK ÖLDÜRDÜ' YALANI

İnfazın da 17 Haziran 2018'de yapıldığını belirleyen istihbarat birimleri örgütün ise infazdan 8 ay sonra 2 Nisan 2019'da, Türk askerinin Avaşin bölgesine düzenlediği hava harekatında öldüklerini açıkladığını tespit etti.

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da 4 FETÖ'cü hücre evinde yakalandı
17 Mayıs 2019 10:09		 Bursa'da FETÖ'den 25'i muvazzaf 49 askere gözaltı
17 Mayıs 2019 09:04
İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasından 48 kişiye gözaltı
17 Mayıs 2019 08:47		 Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasına devam edildi
16 Mayıs 2019 19:22
PKK'lı teröristlere ait bir depoda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
16 Mayıs 2019 18:28		 FETÖ'nün sözde 'bölge imamı'nın tutukluluğuna devam kararı
16 Mayıs 2019 18:15
Karabük'te FETÖ davasında 1 sanığa ceza
16 Mayıs 2019 18:07		 FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası
16 Mayıs 2019 17:46
Akıncı Üssü davasında kursiyer teğmenler savunma yaptı
16 Mayıs 2019 17:44		 Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı
16 Mayıs 2019 17:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:17 - Türkiye'de doğan bebek sayısı bir önceki yıla göre azaldı10:16 - 'Ek gösterge tüm kamu çalışanlarını kapsayıcı olmalıdır'10:09 - Antalya'da 4 FETÖ'cü hücre evinde yakalandı10:08 - Borsa güne düşüşle başladı10:07 - Kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,16 azaldı10:05 - Engelli aylığıyla normal emekli aylığı arasında fark olur mu?10:05 - Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları09:53 - TCDD'den ilaçlama uyarısı09:53 - Gram altın 251 lira seviyelerinde09:46 - İçişleri: Siirt Eruh'ta 3 terörist etkisiz hale
09:39 - 'Devlete tek kuruş harcatmadan 10 gümrük kapısını yeniledik'09:37 - Öğretmenler, ara tatilde ücret alacak mı? MEB'den açıklama09:36 - Güne başlarken döviz fiyatları09:29 - Öğretmenlerden Ekşi Sözlük için suç duyurusu09:27 - Öğrencisi tarafından katledilen akademisyene hatıra ormanı09:10 - Hükümet yeni bir torba yasa hazırlıyor09:06 - Adana'da FETÖ operasyonunda 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı09:04 - Bursa'da FETÖ'den 25'i muvazzaf 49 askere gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi kapsamı genişledi
Hükümet yeni bir torba yasa hazırlıyor
Soylu: İçeriğini söylemiyorum ama ciddi tehdit altındayız
Milli Görüşün duayenlerinden SP'ye büyük tepki
Yargıda yeni düzenleme: Savcı bir şans daha verecek
Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları
Öğretmenler, ara tatilde ücret alacak mı? MEB'den açıklama
Süleyman Soylu oyların kimin çaldığını açıkladı: Sandık başkanları
130 liraya siyanürlü katliam
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kokoreç 5
19.05.2019 galatasaray vs başakşehir maçı 1
anlam karmaşası 4
mustafa yıldızdoğan 3
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 3
Akıl tutulması 1
Horul horul uyumak 2
bilgisayar yazılımları ile istihbarat 2
bir gün kavuşacağız 4
aristokrasinin panzehri 1
SON İLANLAR
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi Daimi İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kınık Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Yozgat Ovakent Belediyesi 1 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 24 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam