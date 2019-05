130 liraya siyanürlü katliam

İzmir Bayraklı'da 14 Mayıs akşamı annesi Fatma ve babası Mehmet Kalkan'ı içine siyanür koyduğu şerbeti içirerek öldüren kimya öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), sıvıyı kardeşleri Emir Can (16) ve Mehmet Taha'nın (4) da üzerine dökmüştü. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan zanlının siyanürü internetten 130 liraya satın aldığı ortaya çıktı. Şizofren teşhisi konulan Kalkan'ın ölümcül maddeye kolayca ulaşması "Her isteyen siyanür alabilir mi?" sorusunu gündeme getirdi. AKŞAM siyanür tehdidini uzmanlara sordu.

TEK TIKLA KAPIDA

İnternette 'Siyanür satın al' yazıldığında 304 bin sonuç çıkıyor. Bunların bir kısmı büyük şirketlerin sitelerindeki tanıtımlardan oluşuyor. Geri kalanlar ise kurumsal olmayan yerli ve Uzakdoğu merkezli sitelerde perakende satışları kapsıyor.

Her deney yapmak isteyen alamaz

Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. M.A. Neşet Kadırgan: "Türkiye'de siyanür yasaklı değil. Ama Yasal şirketler belgesini ibraz etmeyenlere ürün göndermez, parasını iade eder. Ancak Türkiye'de herkes buna uyuyor mu? Uymuyor ki bir kimya öğrencisi siyanürü internette satın alabilmiş. Sadece üst düzeyde doktora yapanlar siyanürle araştırma yapabilir. Böylece öğrencinin bunu üniversiteden alması da zor. "

Perakende satışta denetim sorunu var

GALTEK Kimya Genel Müdürü Mustafa Göktepe: "Bu ürün Türkiye'ye ithal olarak geliyor. Üretici firma ürünü sattığı yere gelerek depolama şartlarını kontrol eder. Bir de beyan zorunluluğu var. Problem asıl bundan sonra başlıyor. Büyük ithalatçı firmalar bu ürünü getirdiklerinde küçük perakendecilere verince sorun çıkıyor. Siyanür, adını duyanların tüylerinin diken diken etmesi gereken bir maddedir. Bir takım asitlerle birleştirildiğinde 'hidrojen siyanür gazı' oluşur. Bu gaz solunması halinde ölümlere neden olur."

ÖLEN ÇİFTİN İKİ OĞLUNDAN SON BAKIŞ

Fatma ve Mehmet Kalkan çifti Yozgat'ta toprağa verildi. Olaydan sağ kurtulan çocukları Mehmet Taha ve Emir Can da cenazeye katıldı

Bülent ŞANLIKAN