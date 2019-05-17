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Adnan Oktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
8 ay önce yapılan operasyonda tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Oktar'ın aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı
|17 Mayıs 2019 08:30
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Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyonda 8 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik hücrede kalan Oktar'ın Kuran okurken çekilen bir görüntüsü yayınlandı.
CEZAEVİNDEN YENİ GÖRÜNTÜ
İnternet Haber'in haberine göre: 3 ay önce çekilen görüntüsünden epey değişen Oktar, Kuran-ı Kerim okurken görüntülendi.
Saçlarını yeniden siyaha boyatan Oktar'ın aldığı kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.
İşte Oktar'ın cezaevindeki yeni görüntüleri:
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