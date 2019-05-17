KDK sınav ücretlerine de el atacak
|17 Mayıs 2019 08:45
|Yazdır
Kamu Denetçliği Kurumu, son günlerde ÖSYM'nin sınavlarına giren öğrencilerden gelen talepler üzerine ÖSYM'nin uyguladığı sınavlarda yüksek sınav ücreti konusunu ele aldı.
Sınav ücretlerinin yanı sıra sınava başvuru süreleri, sınav ücreti yatırma süreleri gibi konularda da, KDK nın daha önce vermiş olduğu kararlar bulunduğu gibi bu konularda da mağduriyetlerin giderilmesi için tavsiye niteliğinde önemli kararlar alacağı belirtiliyor.
Bilindiği üzere 2018 yılına kadar ÖSYM'nin sınav başvuru sisteminde, başvuruyu kaçıranlar için herhangi bir hak verilmiyordu. Bu durum KDK'nın almış olduğu tavsiye kararı üzerine düzeltilerek, tüm sınavlarda geç başvuru hakkı getirildi ve mağduriyetlerin önüne büyük oranda geçildi.
2019 yılında ise yine ÖSYM sınavlarının uygulanması, ücretleri, başvuru aşamasına yaşanan aksaklıklar gibi konularda gelen şikayetleri KDK'nın değerlendirip bir karar vermesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kaydı silinen öğrenci KDK kararıyla okuluna döndü
14 Mayıs 2019 10:26
|Emlak vergisinde, 5 yıllık geriye doğru iade kararı
11 Mayıs 2019 15:28
|Malkoç: Hak arama kültürünü anlatmaya çalışıyoruz
29 Nisan 2019 10:55
|Kira yardımını alamadı, KDK devreye girdi
29 Nisan 2019 10:18
|KDK'ya başvurdu, nöbeti eğitimine göre düzenlendi
27 Nisan 2019 12:30
|KDK'nın girişimiyle öğrenim kredisi bursa çevrildi
26 Nisan 2019 10:19
|Diş temizleme losyonu alkolmetreyi yanılttı
22 Nisan 2019 11:40
|KDK'dan ayrımcılığa sıfır tolerans
15 Nisan 2019 10:18
|YÖK, Sağlık Kurumları İşletmeciliğini ÜAK'a sordu, gerekçe açıklanmadı
09 Nisan 2019 00:05
|Meslek odalarının aidat politikaları KDK incelemesinde
04 Nisan 2019 11:56