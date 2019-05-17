KDK sınav ücretlerine de el atacak

Kamu Denetçliği Kurumu, son günlerde ÖSYM'nin sınavlarına giren öğrencilerden gelen talepler üzerine ÖSYM'nin uyguladığı sınavlarda yüksek sınav ücreti konusunu ele aldı.

Sınav ücretlerinin yanı sıra sınava başvuru süreleri, sınav ücreti yatırma süreleri gibi konularda da, KDK nın daha önce vermiş olduğu kararlar bulunduğu gibi bu konularda da mağduriyetlerin giderilmesi için tavsiye niteliğinde önemli kararlar alacağı belirtiliyor.

Bilindiği üzere 2018 yılına kadar ÖSYM'nin sınav başvuru sisteminde, başvuruyu kaçıranlar için herhangi bir hak verilmiyordu. Bu durum KDK'nın almış olduğu tavsiye kararı üzerine düzeltilerek, tüm sınavlarda geç başvuru hakkı getirildi ve mağduriyetlerin önüne büyük oranda geçildi.

2019 yılında ise yine ÖSYM sınavlarının uygulanması, ücretleri, başvuru aşamasına yaşanan aksaklıklar gibi konularda gelen şikayetleri KDK'nın değerlendirip bir karar vermesi bekleniyor.