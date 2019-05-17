Hükümet yeni bir torba yasa hazırlıyor
|17 Mayıs 2019 09:10
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Bu düzenlemeler arasında en önemlisi 'ekonomi torbası' olacak. Bu çalışmalar AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı toplantılarında değerlendirilip son şekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplantıda verilecek.
AK Parti'nin ilgili birimlerinden elde edilen bilgilere göre, yasalaşması düşünülen düzenlemeler;
1-Merkez Bankası ihtiyat akçelerinin bütçeye aktarımının yapılması için yasal düzenleme
2-Enerji şirketlerinin borçlarının yeniden yapılandırılması
3-Köprü giriş cezalarının yeniden yapılandırılması,
Ekonomi torbasının yanı sıra, yeni askerlik düzenlemesi ile birlikte turizm teşviklerine ilişkin yasal düzenleme ve TBMM'de halen görüşülen Kapadokya'nın Korunması yasa tekliflerinin, yasalaşması öncelikli olarak ele alınacağı düşünülüyor.
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